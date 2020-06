Entrenadores de la NFL podrán volver el viernes

Los entrenadores podrán ingresar desde el viernes a las instalaciones de sus equipos de la NFL, que fueron cerradas en marzo debido a la pandemia de coronavirus, en otro paso de la liga para seguir con los campamentos de entrenamiento y afrontar la temporada regular.

El comisionado Roger Goodell informó el jueves a los 32 clubes, en un memorándum que obtuvo The Associated Press, que el personal de entrenamiento podrá comenzar a trabajar en las instalaciones a partir del viernes.

Previamente, sólo se permitía la presencia de hasta 75 personas en las instalaciones por día. Además, los entrenadores y jugadores que no estuvieran recibiendo un tratamiento tenían prohibido ingresar.

Como ha sido enfatizado en los anteriores anuncios de reapertura, ello podrá ocurrir sólo si el club tiene el permiso necesario de los gobiernos locales y del estado para reabrir sus instalaciones, escribió Goodell.

Los entrenadores entran dentro del número máximo de empleados del club que se permitirá en las instalaciones, pero esa cantidad se incrementará a 100, lo cual también estará sujeto a las regulaciones del gobierno y de protocolos de salud elaborados por el personal médico de la NFL.

Los chicos están todos listos. Mañana tenemos reuniones con los jugadores, todo está preparado en sus casas, dijo el jueves Brian Flores, entrenador de los Dolphins de Miami Imagino que será difícil. Odiaríamos tener un problema con los jugadores, porque queremos volver a la oficina.

Las instalaciones de los equipos fueron cerradas en marzo, y la liga desarrolló un plan en varias fases para su reapertura, dependiendo del visto bueno del gobierno.

Bajo las reglas del condado, las instalaciones de los 49ers de San Francisco permanecen cerradas. Su entrenador Kyle Shanahan negó que esté molesto por ello ”aunque algunos quisieran volver a una oficina que no han visitado en 90 días.

Los jugadores no están ahí, así que nadie está obteniendo una gran ventaja. No hay por ahora nada que no podamos hacer mediante videoconferencias por Zoom, dijo Shanahan. Yo me sentiría diferente si se permitiera la entrada de los jugadores en otros lugares. Eso sería una gran desventaja para nosotros. Pero mientras los chicos puedan comenzar a trabajar con los jugadores, por mí está bien.

Por su parte, los entrenadores de los Raiders no volverán. Los camiones de mudanzas llegaron la semana pasada a las instalaciones del equipo en Alameda, California, y su nueva casa en Henderson, Nevada, no está abierta todavía. Se espera que los entrenadores de los Titans regresen a la oficina el lunes.

Goodell aseguró que la liga trabajará con el personal médico de cada equipo para tener un programa de pruebas de COVID-19 para entrenadores y el personal de fútbol antes de que los jugadores regresen a las instalaciones.

El comisionado no mencionó en su memorándum cuándo se permitirá la presencia en las instalaciones de los jugadores que no están lesionados.

Se espera que entrenadores y el personal de fútbol, particularmente quienes estén en la categoría de alto riesgo o que están preocupados por su condición de salud, hablen con el equipo médico o su doctor personal sobre cualquier cuidado o cualquier cambio que sea apropiado en sus circunstancias, dijo Goodell.

A partir de este viernes, el personal de entrenamiento podrá trabajar en conjunto y no de manera remota siguiendo los protocolos de distanciamiento social en las instalaciones. Los trabajos de acondicionamiento físico deberán continuar de forma virtual.