La F1 no parará si un piloto da positivo

La temporada de la Fórmula Uno no será cancelada si un pilotos arroja positivo por el coronavirus o si un equipo se retira, dijo su jefe Chase Carey.

La F1 quiere evitar una repetición de la carrera inaugural en Australia en marza. Esa prueba fue cancelada cuando la escudería McLaren se retiró porque uno de sus empleados dio positivo por el virus.

El campeonato se retomará con un par de carreras en Austria el 5 y 12 de julio.

Una persona que haya dado positivo por la infección no provocará la cancelación de una carrera, dijo Carey en una entrevista en la web de la F1. "No podría esbozar las consecuencias. Pero tendremos un procedimiento en marcha que al encontrar una infección no llevará a una cancelación. Si un piloto se contagia, (los equipos tienen) pilotos de reserva disponibles.

Los equipos de la F1 afrontan una situación mucho más compleja al reactivarse en contraste a otros deportes, ya que su puesta en escena precisa del traslado de un voluminoso grupo de personas de un país a otro.

Según Carey, los integrantes de cada escudería se someterán a pruebas del coronavirus antes de viajar a un carrera y luego cada dos días.

Carey describió el plan como vivir en una burbuja desde el momento de viajar en aviones chárter y que probablemente tendrán sub burbujas dentro de ella para mantener distanciada al personal que cumple diferentes funciones.

Somos conscientes que nuestro deportes es uno en el que a veces no se pueden mantener los dos metros de distancias entre cada individuo miembro de un equipo", dijo Carey. Cuando un monoplaza ingresa a los pits para cambiar los cuatro neumáticos, no se podrá mantener los dos metros entre cada individuo. Necesitamos asegurar contar con los procedimientos para lidiar con esos riesgos lo más pronto posible.