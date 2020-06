Técnico de Junior retira recurso y podrá dirigir en Colombia

El técnico uruguayo Julio Comesaña retirará el recurso interpuesto contra el presidente colombiano Iván Duque y el ministro de salud Fernando Ruiz, tras aclararse que no se verá impedido de dirigir al club Atlético Junior una vez que se reanude la campaña de fútbol, interrumpida por la pandemia de coronavirus.

Comesaña había afirmado que el plan para retomar la actividad en el fútbol vulneraba sus derechos si impedía que personas mayores de de 70 años participaran en los encuentros.

Pero el martes, un funcionario de la ciudad de Barranquilla, donde tiene su sede Atlético Junior, negó que esa medida, con la que se busca proteger a personas en mayor riesgo de complicaciones por el padecimiento COVID-19, tenga que ser acatada obligatoriamente por Comesaña, de 72 años.

Así, el entrenador podría dirigir en los encuentros siempre y cuando aclare que lo hace voluntariamente y cumpla con los otros protocolos de seguridad.

Está en todo su derecho de trabajar si así lo considera, no tiene que efectuar ninguna medida adicional, destacó Ricardo Plata, secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla.

El gobierno nacional autorizó que las prácticas individuales de futbolistas comiencen el 8 de junio, con el objetivo de retomar en agosto el torneo de primera división, suspendido a mediados de marzo por la crisis mundial de salud.

La reanudación se daría en medio de una serie de restricciones, como parte de la emergencia sanitaria extendida por el gobierno hasta el 31 de agosto y las disposiciones contemplan que los partidos se realicen sin público en los estadios.

Comesaña, naturalizado colombiano, tiene un largo paso por el fútbol local, primero como jugador y luego en calidad de entrenador. Ha pasado por el Junior en nueve ocasiones, y lo ha llevado al título en 1993, 2017, 2018 y 2019.

Una vez que se abrió la puerta para que siga dirigiendo, Comesaña le restó importancia a la disputa con el gobierno nacional.

No tengo nada contra el presidente ni con nadie, sólo quiero trabajar... No es como dicen: Comesaña vs. el presidente, ni nada de eso, ¡ni que fuera Superman! Estoy a favor de mis derechos", dijo el entrenador el martes, citado por la edición digital del diario El Heraldo de Barranquilla,

Comesaña confirmó además que su abogado Julián Páez se encargará de retirar el recurso.

Entretanto, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, advirtió el lunes, que los planes de reanudar la liga en agosto dependen de que aminore el número de infecciones de coronavirus.

Se están elevando el número de contagios y eso puede generar retrasos en el reinicio del fútbol, advirtió.

El ministerio de salud anunció el martes que hay en Colombia 31.833 casos y 1.009 fallecidos por COVID-19.