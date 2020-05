La Premier puede reanudar pero debe resolver otros asuntos

La Liga Premier inglesa recibió el sábado la aprobación gubernamental para seguir adelante con sus planes de reanudar la temporada el 17 de junio, aunque los jugadores tendrán que guardar una distancia segura entre sí durante las disputas y celebraciones para evitar el contagio del coronavirus.

En tanto, trascendieron más detalles de los planes de la liga para lidiar con los casos del padecimiento. Los clubes podrían verse en la necesidad de jugar incluso si tienen sólo a 15 integrantes en condiciones de hacerlo.

La temporada fue suspendida en marzo, pero los entrenamientos se han reanudado en las últimas dos semanas, y el gobierno se muestra ahora dispuesto a permitir los encuentros, sin aficionados en el graderío, siempre y cuando no haya espectadores en la tribuna y todas las personas participantes en el cotejo se apeguen a los protocolos de prevención.

Hay todavía mucho trabajo por hacer para garantizar la seguridad de todos los involucrados, dijo Richard Master, director general de la Liga Premier. Ello incluye consultas con nuestros clubes, jugadores y técnicos, además de los otros participantes, dado que nuestra prioridad es la salud y el bienestar de nuestros miembros y seguidores.

Si todo sale bien, nos encantará reanudar la temporada 2019-20 en poco más de dos semanas.

Los jugadores y entrenadores serán sometidos a pruebas, dos veces por semana, para descartar que hayan contraído la enfermedad COVID-19.

El gobierno dijo que, cuando sea posible, debe mantenerse el distanciamiento social en los partidos, incluso durante cualquier disputa entre jugadores y árbitros, o al celebrar los goles.

La liga accedió a una petición gubernamental para que algunos partidos se transmitan gratis. Habitualmente, sólo están disponibles mediante canales que requieren suscripción.

Sin embargo, la policía quiere aún que los partidos clave de Liverpool, en una marcha cuyo destino seguro parece la conquista del título, se realicen fuera de la ciudad y en canchas neutrales.

Los Reds están a dos victorias de cortar una sequía de 30 años sin títulos. Tienen una delantera de 25 puntos cuando restan nueve fechas por disputar.

Necesitamos garantizar que la gente no se congregue alrededor de los estadios, destacó el ministro de Cultura Oliver Dowden durante una conferencia de prensa en la calle de Downing. Pienso que los aficionados se comportarán de manera responsable. Creo que la gente británica ha demostrado un sentido común realmente bueno durante todo esto. Estoy seguro de que entenderán la necesidad de ver todo esto desde casa

El jueves, durante una conferencia telefónica, los clubes accedieron a reanudar la campaña el 17 de junio, que cae en miércoles, pese a que cada día se confirman miles de infecciones nuevas de coronavirus en Inglaterra.

Karren Brady, vicepresidenta del West Ham, dijo que la reunión más reciente entre ejecutivos de los clubes incluyó una larga discusión sobre lo que constituye tener un plantel debidamente acondicionado para competir en los partidos que faltan por realizarse.

Así, tener a sólo cuatro sustitutos se consideró suficiente.

Hay preocupaciones obvias y genuinas sobre lo que pasa con los resultados de tu partido si tu club tiene a cierto número de jugadores que dan positivo de coronavirus o si están en cuarentena. Y en consecuencia, no puedes simplemente alinear a tu once habitual o más fuerte, escribió Brady el sábado en su columna para el diario The Sun.

Bueno, en tanto tengas a 15 jugadores en condiciones (incluido un arquero), provenientes de tu lista de 25 integrantes del primer equipo o del plantel sub21, se considerará que tienes un equipo en condiciones para enfrentar el duelo.