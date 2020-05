Análisis: NFL da pasos cautos a reapertura

La NFL está dando pasos cautelosos en camino a la reapertura de instalaciones de sus equipos. No tiene otra opción.

El avance hacia esa meta no se asemejará a un pase largo en el campo. Más bien habrá jugadas cortas al centro de la línea.

Hay muchas cuestiones que deben ser atendidas con la reapertura de las instalaciones de los equipos en todo el país. Algunos ejecutivos y personal de los clubes ”sin incluir todavía a un solo entrenador y o jugador” regresaron a sus oficinas el martes, pero ello no presagia un rápido regreso a una situación normal. La NFL no está ni cerca de eso.

Un aspecto ”relevante” en este proceso es que se mantenga el equilibrio competitivo.

Los asuntos de competitividad siempre son importantes y siempre son considerados de una forma para mantener un trato equitativo entre los 32 equipos, dijo Jeff Pash, consejero directivo jurídico de la NFL. Ciertamente nuestra meta será tener a los 32 equipos operando de forma continua.

Estos son algunos de los desafíos que enfrentan los equipos en un momento en el que deberían estar ya en marcha sus actividades organizadas, a las que seguirían los minicampamentos.

RESTRICCIONES DEL GOBIERNO

Al menos 12 franquicias no tuvieron oportunidad de iniciar el proceso de reapertura esta semana debido a que está prohibido por las autoridades estatales o locales. Están en esa situación los cuatro equipos de California ”los Raiders aún cuentan debido a que su centro de entrenamiento está en Alameda” además de los dos equipos de Nueva Jersey.

No vamos a abrir, dijo el presidente de los Ravens Dick Cass el martes. En Maryland nos consideran un negocio no esencial. Bajo la regulación local y del estado, seguimos cerrados y seguiremos cerrados hasta que el gobernador nos permita abrir. En este momento sería bueno tener de vuelta a nuestros jugadores. Pero no creo que suceda pronto".

PRUEBAS

Allen Sills, jefe médico de la NFL, indicó el martes, durante una conferencia telefónica tras la reunión virtual de dueños: No pondremos fechas en el calendario en este momento, con respecto a tener entrenadores y jugadores en los complejos de los equipos.

Creemos que hay algunos pasos importantes que necesitan ocurrir en cuanto a las pruebas, con respecto a la disponibilidad de éstas, su fiabilidad y la continua evaluación en el entendimiento de cómo manejar nuestra exposición, agregó. "Todas estas cosas siguen evolucionando y cuando nosotros y la asociación de jugadores creamos que estamos satisfechos con los datos científicos, entonces estaremos listos para avanzar.

Estamos avanzando tan rápido como la ciencia y la información lo permitan.

Cass estuvo dispuesto a poner una fecha, en cierto modo.

Creemos que al momento de los campamentos de entrenamiento (a finales de julio) podremos realizar pruebas en jugadores y entrenadores varias veces a la semana y seremos capaces de tener resultados relativamente rápido, dijo. Creo que hay una buena oportunidad de que estemos bien.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Este podría ser el punto más complicado.

Por ejemplo, hay que considerar la necesidad de separar los compartimentos en los vestuarios. Prácticamente todos los jugadores suelen estar hombro con hombro ahí. Incluso en los campamentos de entrenamiento se instalan casilleros improvisados para albergar al personal extra.

Después de los arduos entrenamientos y prácticas, muchos jugadores se dirigen a la bañera. Cuando uno termina, otro entra inmediatamente.

No hay forma de que esto continúe funcionando. Los equipos tendrán que considerar la instalación de más tinas y separarlas. Entonces hay que agregar plomeros y contratistas a la lista de personal en las instalaciones.

Lo mismo para la popular sala de pesas, donde normalmente hay al menos una treintena de jugadores. Deberán seguirse horarios de quién podrá estar o no. Encargados de equipo e incluso los entrenadores tendrán que estar aplicando desinfectante con frecuencia.

Las salas de juntas están diseñadas para grandes grupos, con lo que el distanciamiento social será difícil cuando entrenadores y jugadores puedan realizar estas sesiones.

La liga espera que la primera fase, de reabrir, demuestre la capacidad de operar de forma segura permitiendo que el personal (incluidos los entrenadores) pueda volver gradualmente pronto a las oficinas, escribió el presidente de los Broncos Joe Ellis en un memo que envió a los integrantes de la organización.

Aunque actualmente no hay una fecha de cuándo comenzará la siguiente fase de mayor acceso a las instalaciones, debemos mantenernos preparados en caso de que ello ocurra en un futuro cercano.

Después de muchos pasos pequeños.

___

Los periodistas de la AP, Simmi Buttar, Arnie Stapleton y Dave Ginsburg, contribuyeron con este despacho.