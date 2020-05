España: Deportistas denuncian ser increpados al entrenar

Varios fueron blanco de insultos. Otros fueron silbados por gente desde sus balcones. Muchos eran vistos con recelo.

La ansiada vuelta a la actividad deportiva en medio de la pandemia del coronavirus no resultó ser tan placentera como algunos deportistas españoles habían esperado.

Los deportistas de alto nivel pudieron retomar el entrenamiento individual esta semana en España, después de dos meses de confinamiento, pero varios denunciaron que fueron increpados por vecinos que creían que estaban quebrantando las reglas de la cuarentena.

El gobierno relajó algunas de las medidas que se han aplicado debido a la pandemia, pero las restricciones a la actividad física siguen vigentes para la mayoría de la población, incluyendo horarios específicos en los que personas de diferentes grupos de edad pueden salir de sus casas.

Los deportistas profesionales y de alto nivel son la excepción y pueden ejercitarse en todo momento, aunque no todos quieren verles en las calles fuera de las horas previstas para el resto de la población, ya sea porque desconocen las nuevas reglas o no reconocen a los deportistas.

Nunca me habían mirado tan mal y escuchado comentarios tan negativos hacía mi, escribió la velocista española Cristina Lara en su cuenta de Twitter.

A compañeros incluso les han chillado. Tendremos que salir con cartel que nos identifique al final, añadió.

Lara dijo que salió a entrenar a las 10.30 de la mañana, hora establecida para los ancianos. Los niños pueden salir acompañados por uno de sus padres entre el mediodía y las 7 de la noche. Los demás pueden salir entre las 6 y 10 de la mañana o de 8 a 11 de la noche, sin alejarse más de un kilómetro de sus residencias.

El fondista Carlos Mayo también salió a correr el lunes durante la hora asignada para los ancianos. Contó a la cadena radial COPE que se le increpó por correr a esa hora.

De las 50 personas (aproximadamente) que me he podido cruzar hoy (la mayoría mayores de 65 años puesto que me encontraba en su franja horaria para disfrutar del paseo al aire libre), he recibido 5 llamadas de atención verbales, incluyendo a una señora gritando desde su balcón..., contó Mayo en su cuenta de Twitter. "Sinceramente, he sentido muchísima impotencia porque considero que no estaba haciendo nada malo, cumpliendo las normas y realizándolo en un horario determinado por los motivos que ya he expuesto...

El maratonista Javier Guerra dijo que varias personas le dijeron que estaba dando un mal ejemplo.

Por lo que estoy leyendo, no he sido el único al que le han increpado en mi entrenamiento de hoy, señaló Guerra en Twitter. Por mi condición de DAN (las iniciales en España para un deportista de alto nivel) puedo entrenar a cualquier hora del día, pero no debe ser suficiente...habrá que entender que estamos en una situación extrema pero siempre con respeto.

Los deportistas pueden salir en todo momento pero tienen que portar siempre la documentación con el permiso, caso contrario podrán ser multados.

Los futbolistas de los equipos de primera y segunda división están entre los deportistas que pueden entrenarse dentro de instalaciones bajo techo, las cuales habían estado cerradas desde que España declaró un estado de alarma a mediados de marzo para contener el coronavirus que ha cobrado más de 25.000 vidas en el país.

Varias de las instalaciones y gimnasias podrían reabrir la semana próxima semana en la mayor parte del país al relajarse varias de las restricciones del gobierno ante el descenso de los casos confimados de COVID-19.