Argentina pone fin a temporada de fútbol por coronavirus

El fútbol argentino puso fin abrupto a la temporada 2019-2020 y descartó los descensos de categoría al menos hasta 2022 como reacción al escenario de incertidumbre que plantea la pandemia de coronavirus.

En un comunicado difundido a primera hora del martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó la suspensión de todas sus competencias, incluyendo el torneo de primera división.

Indicó también que la próxima temporada comenzará en enero de 2021 y se extenderá hasta diciembre, cumpliendo los lineamientos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

A su vez la entidad dejó sin efecto los descensos para la actual temporada 2019-2020 y la 2021. Aclaró que continuarán los promedios que definen la pérdida de categoría. Esto significa que en 2022 descenderán los equipos con peor promedio de las últimas tres temporadas disputadas.

Esta resolución recibió luego el aval formal de los clubes que integran el comité ejecutivo de AFA en una reunión por videoconferencia.

Uno de los principales favorecidos por la suspensión de los descensos es Gimnasia La Plata, dirigido por Diego Maradona.

Quiero que quede bien claro que nosotros no festejamos la suspensión del torneo y tampoco la eliminación de los descensos. Nosotros queríamos zafar (salvarse) en la cancha, dijo el exastro al diario Clarín.

"Muchos dicen que es una nueva mano de Dios. Pero yo esa mano hoy se la pido para que termine con esta pandemia y el pueblo pueda volver a vivir su vida, con salud y feliz, afirmó el ex capitán de la selección argentina que ganó el Mundial de 1986.

La referencia apunta al polémico gol con la mano que anotó Maradona contra Inglaterra en aquella Copa del Mundo disputada en México.

Respecto a los clasificados para la Copa Libertadores y la Sudamericana, la AFA indicó que se definirán por la tabla general de posiciones hasta el momento de la suspensión del fútbol el 15 de marzo. Ese fin de semana había arrancado la Copa de la Superliga.

A la Libertadores del próximo año ya tienen su pase asegurado Boca Juniors, River Plate, Racing Club y Argentinos Juniors. Queda por resolver cómo se definen los otros dos cupos.

En cuanto a la reanudación de la actividad, la resolución de AFA consigna que es indispensable que se permita la presencia de público en los estadios.

No existe indicio alguno que nos permita válidamente aventurar una fecha en la que los estamentos gubernamentales correspondientes habiliten el desarrollo de competencias deportivas con afluencia de público, condición indispensable para que la AFA pueda reanudar con la programación de sus competencias, dijo la entidad.

Argentina está bajo cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo. El gobierno ha informado que el fútbol al igual que otras actividades con alta concentración de personas serán las últimas en reanudarse.

AFA no aclaró por qué el fútbol no podría reanudarse sin público, pero la referencia apuntaría a la relevancia que tienen la cuota de socios y pago de abonos en el presupuesto de los clubes. Estos representan el segundo ingreso en importancia después de la transferencia de jugadores.

Al contrario, la realidad, la experiencia internacional, el inminente invierno y el curso de los acontecimientos en general, nos permite inferir que difícilmente puedan reanudarse las competencias antes del segundo semestre del año en curso.

El presidente de AFA, Claudio Tapia, sugirió la víspera que el fútbol podría reanudarse incluso el año próximo.

No sabemos a ciencia cierta cuándo va a volver el fútbol, es una decisión que no es nuestra, admitió. La voluntad de todos es volver a jugar cuando podamos y, si tenemos que jugar en enero porque no pudimos hacerlo antes durante el año, lo haremos.