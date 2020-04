Argentina pone fin a temporada de fútbol por coronavirus

El fútbol argentino puso fin abrupto a la temporada 2019-2020 y descartó los descensos de categoría al menos hasta 2022 como reacción al escenario de incertidumbre que plantea la pandemia de coronavirus.

En un comunicado difundido a primera hora del martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó la suspensión de todas sus competencias, incluyendo el torneo de primera división.

También indicó que la próxima temporada comenzará en enero de 2021, cumpliendo los lineamientos de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Previo a la difusión del boletín de su comité ejecutivo, el presidente de la AFA Claudio Tapia señaló que la entidad no tenía otra alternativa que tomar las medidas.

Esta es una crisis mundial que necesita que todos aportemos algo, quizás las medidas tengan antipatía en algunos pero hay que tomarlas, dijo Tapia en una entrevista con la cadena TNT Sports el lunes.

El dirigente detalló que no habrá descensos en la temporada 19-20 ni en la 20-21, pero continuarán los promedios. En Argentina descienden los equipos con el peor promedio de puntos de las últimas tres temporadas.

Uno de los principales favorecidos por esta medida es Gimnasia La Plata, dirigido por Diego Maradona.

Respecto a los clasificados para la Copa Libertadores y la Sudamericana, indicó que definirán por la tabla general de posiciones hasta el momento de la suspensión del fútbol el 15 de marzo. Ese fin de semana había arrancado la Copa de la Superliga.

A la Libertadores del próximo año ya tienen su pase asegurado Boca Juniors, River Plate, Racing Club y Argentinos Juniors. Queda por resolver cómo se definen los otros dos cupos.

En cuanto a la reanudación de la actividad, la resolución de la AFA consigna que es indispensable que se permita la presencia de público en los estadios.

No existe indicio alguno que nos permita válidamente aventurar una fecha en la que los estamentos gubernamentales correspondientes habiliten el desarrollo de competencias deportivas con afluencia de público, condición indispensable para que la AFA pueda reanudar con la programación de sus competencias, dijo la AFA. Al contrario, la realidad, la experiencia internacional, el inminente invierno y el curso de los acontecimientos en general, nos permite inferir que difícilmente puedan reanudarse las competencias antes del segundo semestre del año en curso.

Tapia apuntó a enero entrante.

No sabemos a ciencia cierta cuándo va a volver el fútbol, es una decisión que no es nuestra, admitió el presidente de la AFA. La voluntad de todos es volver a jugar cuando podamos y, si tenemos que jugar en enero porque no pudimos hacerlo antes durante el año, lo haremos.