Argentina anticipa fin de temporada por coronavirus

El fútbol argentino dio por terminada la temporada 2019-2020 y no habrá descensos de categoría al menos hasta 2022 como reacción al escenario de incertidumbre que plantea la pandemia de coronavirus.

Esta es una crisis mundial que necesita que todos aportemos algo, quizás las medidas tengan antipatía en algunos pero hay que tomarlas, dijo el lunes Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una entrevista con la cadena TNT Sports.

El dirigente detalló que no habrá descensos en la temporada 19-20 ni en la 20-21, pero continuarán los promedios. En Argentina descienden los equipos con el peor promedio de puntos de las últimas tres temporadas.

Uno de los principales favorecidos por esta medida es Gimnasia La Plata, dirigido por Diego Maradona.

Respecto a los clasificados para la Copa Libertadores y la Sudamericana, indicó que definirán por la tabla general de posiciones hasta el momento de la suspensión del fútbol el 15 de marzo. Ese fin de semana había arrancado la Copa de la Superliga.

A la Libertadores del próximo año ya tienen su pase asegurado Boca Juniors, River Plate, Racing Club y Argentinos Juniors. Queda por resolver cómo se definen los otros dos cupos.

No sabemos a ciencia cierta cuándo va a volver el fútbol, es una decisión que no es nuestra, admitió Tapia. La voluntad de todos es volver a jugar cuando podamos y, si tenemos que jugar en enero porque no pudimos hacerlo antes durante el año, lo haremos.