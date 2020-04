Experto japonés ve con pesimismo realizar JJOO en 2021

apenas seis meses después de la clausura de la cita de verano.

Si pareciera que en los próximos meses tener la vacuna resulta ser complejo, que provoque serios efectos colaterales o que no sea efectiva o no estemos generando inmunidad en la población, me parece que (los Juegos) tendrían que retrasarse, dijo Sridhar.

El doctor Ali S. Khan, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Nebraska, dijo a The Associated Press en un correo electrónico que la competencia podría realizarse sin una vacuna.

Quince meses es mucho tiempo en salud pública para controlar este problema sin vacuna o una medicina, dijo Khan, al sugerir que la creatividad del aparato médico industrial podrá resolver el problema.

Piensen en tener dispositivos personales para detectar la enfermedad de la misma manera que lo hacemos para medir los niveles de azúcar en la sangre, dijo Khan.

También señaló que se debería replantear la magnitud de los Juegos en cuanto a sedes, deportistas y espectadores.

Los Juegos de Verano convocan a 11.000 deportistas, con 4.400 en los Paraolímpicos, todos acompañados con entrenadores y colaboradores. Los deportistas se alojarán en un complejo de departamentos en la Bahía de Tokio. Además, miles de visitantes extranjeros acuden a los Juegos Olímpicos, dependiendo de desplazamientos en avión y cientos de hoteles.

El miembro del COI John Coates, director de la misión observadora de Tokio, dijo la semana pasada que el COI cuenta con la mayor cantidad de tiempo posible. Pero reconoció la posibilidad de un cambio no esperado.

Podría enfrentar una situación con respecto a las conglomeraciones de gente, las pruebas a las que deberá someter a los deportistas, dijo Coates. Es algo prematuro.