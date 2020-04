Verlander vuelve a lanzar, tras cirugía inguinal

Justin Verlander, el as de los Astros de Houston, ha vuelto a realizar lanzamientos, como parte de su proceso de recuperación tras someterse en marzo a una cirugía inguinal.

El manager de los Astros, Dusty Baker, dijo el miércoles que Verlander, quien se sometió a la operación el 17 de marzo, está evolucionando estupendo, y hace ya lanzamientos, en su proceso de rehabilitación.

Verlander sufrió la dolencia en el comienzo de la pretemporada. Su primera apertura se pospuso hasta el 3 de marzo, debido a la molestia en la ingle derecha.

Cumplió con dos aperturas, en las que laboró cuatro episodios y dos tercios, con una efectividad de 3.86.

El lanzador abandonó su segunda apertura, el 8 de marzo, por un tirón leve de un músculo en la espalda. Consideró entonces improbable que pudiera abrir el juego inaugural de la temporada, previsto entonces para el 26 de marzo ante los Angelinos de Los íngeles.

Ahora que el comienzo de la temporada se ha demorado por la pandemia de coronavirus, es mucho más probable que Verlander esté listo en el momento en que pueda darse inicio a la campaña.

Él estaba teniendo algunos problemas intermitentes, y en cierto modo, esto lo confunde a uno en la pretemporada, cuando alguien se siente bien un día y mal al día siguiente, indicó Baker. Así que quizás esto ha sido una bendición oculta para él.

Baker está en California con su familia, en medio de la parálisis provocada en el deporte mundial por la pandemia. Sin embargo, ha seguido en comunicación con sus peloteros

He tratado de llamar a todos. No necesariamente cada día o cada semana, porque... uno no quiere que alguien esté enfrente cada dos o tres días, dijo. Pero hay que verificarlos, ver cómo lo están haciendo. Uno ve su estado de ánimo y si están entrenando.