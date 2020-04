Fallece Hank Steinbrenner, co-dueño de los Yanquis

Hank Steinbrenner, el hijo mayor de George Steinbrenner y uno de los cuatro hermanos que controlan la mayoría de las acciones de los Yanquis de Nueva York, falleció el martes. Tenía 63 años.

El equipo informó que Steinbrenner falleció en su residencia en Clearwater, Florida, por un problema de salud que sufría desde hace tiempo.

Fumador empedernido y aficionado a las carreras de autos en miniatura, Hank había expresado su deseo de reemplazar a su padre como dueño principal. Fue el máximo portavoz de los propietarios de los Yanquis en las temporadas de 2007 y 2008.

Supongo que somos quienes cuidamos la llama, dijo en ese momento. No es algo que particularmente disfruto hacer. Es algo que me encargaron. En algún momento, si te toca ser un líder, hay que dar el paso al frente y no esconderse en la oficina.

Pero su hermano Hal, 11 años más joven, quedó al frente de la franquicia en noviembre de 2008. Si bien Hank cumplía su 13ra temporada como socio y 11ma como codirector, no pareció estar muy involucrado en el manejo del equipo en años recientes.

De todas formas, Hal afirmó que consultaba a Hank y a sus dos hermanas, Jessica y Jennifer, en todas las decisiones de envergadura.

George Steinbrenner falleció en julio de 2010 y su esposa Joan en diciembre de 2018.

Fanático del rock, Hank Steinbrenner exhibía una guitarra Fender Stratocaster en el piso cerca de la puerta de su oficina, dentro del complejo de pretemporada de los Yanquis en Tampa, Florida.

Uno podía conversar con Hank durante 10 o 15 minutos sobre todos los temas, desde el béisbol hasta la historia, el rock ˜n™ roll y las bellas artes, rememoró el presidente de los Yanquis, Randy Levine. Él sabía de lo que hablaba y tenía un conocimiento extraordinario en todas esas áreas.

Era el más extrovertido de los hermanos, proclive a hacer declaraciones coloridas a la manera de su padre. En cambio, Hal se describe como un fanático de las finanzas.

Hank fue alguien genuino y genial que atesoraba los profundos vínculos que formó con sus seres cercanos, dijo la familia Steinbrenner en un comunicado. Entró a la organización de los Yanquis a una edad muy joven, y su amor por el deporte y la competición fue ferviente a lo largo de su vida.

Henry G. Steinbrenner nació el 2 de abril de 1957 en Cleveland, y estudio en la Academia Militar Culver, al igual que su padre.

Le sobreviven sus hijas Jacqueline y Julia, los hijos George Michael IV y John, la nieta Anabel, y sus tres hermanos.