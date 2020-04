NASCAR: Larson suspendido por insulto racista en iRacing

Kyle Larson fue suspendido el lunes de manera indefinida por la NASCAR y sin derecho a recibir paga por su equipo Chip Ganassi Racing luego que profiriese un insulto racista en una transmisión en línea durante una carrera virtual. El piloto dijo que no hay justificación por usar la palabra.

NASCAR ordenó a Larson, de origen japonés, que complete un curso de sensibilización para poder ser readmitido en el serial.

Larson se disculpó en un video que colgó en sus redes sociales.

Cometí un error, dije una palabra que nunca, nunca, debe decirse, dijo Larson. No hay justificación. No me criaron así. Es una palabra horrible. Estoy muy apenado por mi familia, mis amigos, mis socios, la comunidad de NASCAR y especialmente la comunidad afroamericana.

Entiendo que el daño es quizás irreparable y eso lo asumo. Pero sólo quiere decirles cuán apenado estoy y espero que todos se estén cuidado en estos momentos de locura, añadió.

Larson competía en una carrera de iRacing la noche del domingo cuando pareció perder la comunicación de sus auriculares con su ˜spotter™. Cuando revisaba su micrófono, le preguntó al ˜spotter™: ¿Me puedes escuchar?. Fue cuando profirió el insulto racista al ˜spotter™, quien es blanco.

Estamos muy decepcionados con lo que Kyle dijo anoche durante una carrera de iRacing. Es una palabra ofensiva e inaceptable, dijo Chip Ganassi Racing. A partir de ahora, hemos suspendido a Kyle sin paga mientras resolvemos esta situación con todos los involucrados.

Larson, cuyos padres pasaron tiempo en un campo de concentración para japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial, dio el salto a la NASCAR como parte de sus iniciativas de diversidad racial. Es el único piloto con raíces japoneses que ha ganado una carrera de NASCAR.

NASCAR ha hecho de la diversidad y la inclusión una prioridad y nos vamos a tolerar el tipo de lenguaje empleado por Kyle Larson durante la carrera de iRacing, dijo NASCAR en un comunicado.

NASCAR suspendió en 2013 a Jeremy Clements, piloto de la categoría Xfinity Series, por el mismo insulto racista proferido por Larson cuando Clements daba una entrevista. Clements fue readmitido tras completar un curso de sensibilización y sigue compitiendo.

Larson es el segundo piloto en una semana que se mete en problemas por participar en la plataforma digital durante la pandemia de coronavirus.

Hace una semana, Bubba Wallace perdió los estribos durante una carrera de iRacing que se transmitía por televisión y su patrocinador rompió de inmediato su contrato con el piloto.