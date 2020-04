Club bielorruso usa aficionados virtuales ante pandemia

No corean, no se mueven, y la mayoría viste los colores incorrectos.

Ni siquiera son reales.

El Dinamo Brest, campeón defensor de la liga bielorrusa de fútbol, ha empezado a llenar las tribunas de su estadio con maniquíes vestidos con playeras de diferentes clubes y con el rostro de aficionados virtuales que compraron boletos en línea.

Bielorrusia es el único país europeo que sigue realizando eventos deportivos profesionales con espectadores en medio de la pandemia del coronavirus, pero el número de aficionados en las tribunas ha ido disminuyendo mientras la población considera que acudir a los estadios resulta demasiado riesgoso.

Los boicots de aficionados han sido anunciados para 10 de los 16 clubes de la máxima división. Eso incluye al Dinamo Brest y al BATE de Borisov, equipo que suele participar en la Liga de Campeones.

Al tiempo que los aficionados reales se alejan, llegan los maniquíes.

Para el partido del miércoles por las semifinales de la Copa Bielorrusa ante el Shakhtyor de Soligorsk, al menos 30 de los maniquíes fueron colocados en las tribunas, cada uno de ellos con una fotografía del rostro de un hincha.

Vistieron una gran variedad de playeras de equipos, entre ellos el jersey morado que el español Real Madrid usó como visitante en la temporada 2016-17 y el uniforme rojo burdeos y azul que vistió el Aston Villa de la Liga Premier en la década de 1990. Otras playeras fueron colocadas en asientos cercanos.

Ante la poca actividad deportiva en el resto del mundo, algunos aficionados extranjeros han empezado a seguir partidos de la liga bielorrusa. El secretario general del Dinamo, Vladimir Machulsky, desea que se sientan en casa.

Es nuestra idea creativa. De esta manera, un espectador virtual que sigue el partido por televisión puede verse en las tribunas, detalló Machulsky a The Associated Press. No estamos tratando de imitar un estadio lleno. Sabemos que los aficionados se rehúsan a venir a los juegos. Así que hemos decidido tomar un enfoque creativo ante la situación.

Los boletos virtuales parecen ser un recurso rentable para el Dinamo Brest. Están a la venta para el partido de liga del domingo por 67 rublos bielorrusos (26,90 dólares), cinco veces más caro que el boleto normal más costoso vendido en línea. Las entradas para algunos encuentros cuestan apenas 1,75 rublos (70 centavos de dólar).

El club informó que 12 boletos virtuales fueron vendidos el miércoles para el partido de ida de las semifinales de la Copa, que el Dinamo Brest ganó 2-0. Los compradores provienen de seis países, incluyendo Estados Unidos y Canadá.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte. La mayoría de la gente se recupera.