El piloto Jimmie Johnson reflexiona sobre su futuro

El siete veces campeón de la NASCAR Jimmie Johnson incorporó en su currículum una nueva actividad: profesor de primaria a domicilio.

Pero la interrupción de los deportes debido a la pandemia de coronavirus ha puesto en peligro la gira de despedida de Johnson. Tenía planeado correr una última temporada del calendario completo de la NASCAR, pero hasta el momento sólo ha participado en cuatro carreras.

En medio de la incertidumbre, Johnson no sabe cuándo volverá a su amado Chevrolet con el número 48.

La NASCAR ha informado públicamente que espera reanudar las carreras el 9 de mayo en Martinsville, pero en privado su objetivo es reanudar el 24 de mayo en la Coca Cola 600, cuya sede es Charlotte, con la meta de tener un calendario completo de 36 carreras.

Mientras tanto Johnson les está dando lecciones a sus dos hijas, continúa con su increíble rutina de ejercicio, pasa horas y horas en el simulador de carreras y espera para saber cómo van sus planes de retiro.

No sé que sucederá en los próximos meses ni si podremos volver a correr la temporada completa, dijo Johnson el jueves. Siento que me dispuse a que el 2020 fuera mi último año completo, pero siempre he dejado la puerta abierta para más carreras en NASCAR u otras competencias en el futuro.

Siento que aún sigo en ese camino. Espero que tengamos el año completo y podamos volver en un mes más o menos, y que pueda correr la temporada completa.

Se suponía que su 19na temporada sería la última como piloto de tiempo completo en Hendrick Motorsports debido a que Johnson, de 44 años y con dos hijas muy activas, no quiere pasar 38 fines de semana del año viajando alrededor del país en una casa rodante.

Quería concentrarse después sólo en las carreras que le apetecieran _algo similar a lo que hizo su amigo y expiloto de la Fórmula Uno, el español Fernando Alonso.

Johnson pensó que emprendería una transición al tipo de competencias que no pudo hacer como piloto de NASCAR: Además del triatlón, Iron Man y ciclismo, Johnson quería probar la IndyCar y tenía programada una prueba en abril, pero ésta fue cancelada por el coronavirus.

Ahora se está adaptando a lo que describe como la mayor cantidad de tiempo libre que ha tenido como adulto y está ansioso por volver a trabajar. Johnson tuvo un inicio decente antes de que suspendieran la temporada: en cuatro carreras tuvo dos en las que terminó entre los 10 mejores y era quinto en puntos acumulados.