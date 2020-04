Deportistas usan internet para ayudar durante pandemia

Pasando de la pista a las salas de sus casas, muchos deportistas en todo el mundo están haciendo su parte para promover la salud del público.

En una tendencia que crece de forma explosiva, numerosos deportistas ofrecen en la internet sesiones gratuitas de acondicionamiento físico o consejos a una audiencia aislada en casa.

Ayudan así a que otros se mantengan en buena forma. Y especialmente para las figuras que practican deportes como el atletismo, estas sesiones constituyen una manera de mantenerse relevantes en un año sin juegos olímpicos.

La responsabilidad ahora es de los padres y para los niños varados en cualquier espacio que tienen en casa, dijo a The Associated Press la ex plusmarquista mundial de maratón Paula Radcliffe, quien prepara una clase en la internet para World Athletics, el organismo rector del atletismo global.

Así que yo estaba tratando de crear una forma divertida de que todos se mantengan activos juntos y tratar de restaurar un poco de normalidad.

Radcliffe organizó previamente competencias deportivas familiares con el mismo propósito. Ahora que más personas se quedan en casa, está llevado su iniciativa a la internet.

World Athletics se ha quedado con un calendario vacío al ser canceladas competencias en todo el mundo. Está cubriendo los huecos en la internet con una serie de consejos para ejercicios y recursos educacionales, especialmente para niños.

Aparte de Radcliffe, otros deportistas olímpicos participantes son la jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce, bicampeona de los 100 metros planos, quien lee en voz alta su libro de niños, y la australiana Sally Pearson, monarca de los 100 con vallas en 2012, que ofrece clases de ejercicios para mujeres embarazadas.

La tendencia abarca diversos países y deportes. El jugador inglés de cricket Jos Buttler ha estado demostrando ejercicios de pilates en Instagram con su esposa Louise, entrenadora profesional. A veces lo ha hecho de uniforme completo, con casco y bate.

En Alemania, la campeona mundial de salto largo Malaika Mihambo encabezó un club de deportes para niños pequeños tras el horario de escuela. Ahora llevó sus clases a la internet, con ejercicios diarios en alemán en YouTube, llenos de charlas motivacionales para los niños, a quienes llama campeones mundiales.

Incluso cuando los padres tratan de protegerlos de la sensación generalizada de incertidumbre, los niños tienen antenas afinadas y sienten algo de todas formas, dijo Mihambo en el portal de la federación alemana de atletismo. Si yo puedo hacer mi pequeña contribución a dar un poco de estructura a sus vidas diarias en estos tiempos, a hacerlos más entusiastas sobre el deporte, entonces me alegra hacerlo.