Jugadores critican petición de desempleo temporal de la Liga

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) criticó el domingo la petición hecha por la Liga a los clubes de enviar a los jugadores al desempleo temporal durante la crisis provocada por el nuevo coronavirus.

La Liga indicó el viernes que la medida del paro de actividades a través de una regulación temporal de empleo era necesaria debido a que no se pudo llegar a un acuerdo sobre el porcentaje del recorte salarial que los jugadores deberían aceptar a fin de reducir el impacto económico de la pandemia.

Resulta extraño que desde LaLiga se apoye los mismos, señaló la AFE en un comunicado respecto al esquema propuesto. Lo que no vamos a hacer los futbolistas es que se dejen de garantizar nuestros derechos laborales.

La AFE agregó que la Liga debería haber creado un colchón para una situación temporal de dos meses, siendo conscientes de que la competición ha sido suspendida y no cancelada.

La Liga y la AFE han estado en diálogo para encontrar la manera de mitigar pérdidas económicas que podrían alcanzar los 1.000 millones de euros (1,080 millones de dólares) en caso de que la temporada no pueda ser reiniciada ante la propagación del COVID-19.

Los jugadores han indicado que están de acuerdo con un recorte salarial que ayude a los clubes durante la crisis, pero no con la extensión que la Liga pretende, que podría equivaler a cerca de la mitad de las pérdidas totales si el torneo no es reanudado.

Los jugadores manifestaron su deseo de seguir negociando directamente con los equipos sin la necesidad de verse obligados a caer en la regulación temporal de empleo del gobierno.

Los propios clubes y los jugadores individualmente están llegando a acuerdos en lo que se refiere a los salarios, añadió la AFE.

Barcelona y Atlético de Madrid se encuentran entre los equipos españoles que han solicitado la aplicación de la medida, pero ambos han podido negociar directamente la cifra de la reducción salarial con los jugadores _70% en ambos casos. Tanto clubes como futbolistas están aportando para garantizar que los salarios del resto de los empleados no sean afectados.

Medios españoles señalaron que el Espanyol se convirtió el domingo en uno de los primeros equipos en aprobar la petición de reducción de jornada laboral.

La Liga indicó que espera que tales acuerdos _ya sea la medida de desempleo temporal o acuerdos individuales entre clubes y jugadores_ abarquen la gran mayoría del fútbol profesional del país. Destacó que el esquema de desempleo serviría para evitar y paliar el impacto negativo que el COVID-19 está produciendo en el sector, y poder garantizar así su posterior recuperación.

De acuerdo con la Liga, se ha instado a los clubes a sumarse a la reducción de jornada en un ejercicio de responsabilidad necesario para preservar un sector que representa el 1,37% del PIB, y emplea cerca de 185.000 personas.

De acuerdo con reportes, las reducciones de salarios que se discuten varían de acuerdo con los clubes y también de si participan o no en la Liga de Campeones o la Liga Europa.

Las medidas de desempleo temporal del gobierno ayudan a reducir los costos laborales de los clubes al tiempo que garantizan que los jugadores recuperen sus puestos una vez que la crisis haya terminado.

Hay más de 130.700 casos de coronavirus en España, que el sábado rebasó a Italia como el segundo país con más infecciones, después de Estados Unidos. El gobierno español anunció 6.023 nuevos contagios confirmados.

Con cerca de 12.500 fallecimientos por el virus, se espera que España mantenga las medidas de confinamiento hasta el 26 de abril.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte.

No existe una fecha tentativa para la reanudación de las actividades de la Liga.

Los jugadores mantuvieron su postura de regresar a las canchas sólo una vez que las autoridades sanitarias consideren que es seguro para la salud de todos los implicados, algo que también consideran los directivos de la liga.

En todas las reuniones mantenidas la primera preocupación y exigencia es la salud, y que la competición no debe reanudarse hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen, destacaron los futbolistas de primera y segunda división de España a través de un comunicado emitido el sábado. Queremos dejar claro que la vuelta a la competición no debe hacerse sin una decisión expresa de las autoridades, pues no se trata del futbolista, sino de todo su entorno.

En la cima de la tabla, el Barcelona mantiene una ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid después de 27 de las 38 jornadas.