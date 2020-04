Jugadores de NBA, orillados a entrenar con lo que pueden

Desde que la pandemia de coronavirus interrumpió la temporada de la NBA, Giannis Antetokounmpo pasa la mayor parte del tiempo haciendo ejercicio, cuidando a su hijo recién nacido y ocasionalmente divirtiéndose con los videojuegos.

Lo que el reinante Jugador Más Valioso no puede hacer es lanzar a la canasta, debido a que la NBA cerró los centros de práctica.

No tengo acceso a un aro, reconoció el pívot de los Bucks de Milwaukee en una conferencia telefónica el viernes. Muchos jugadores podrían tener una cancha en su casa o algo similar, no lo sé, pero ahora sólo hago mis ejercicios en casa, en la bicicleta, caminadora, pesas y me mantengo fuerte de esa forma.

La emergencia de salud ha forzado a miles de deportistas, incluidos los profesionales, a trabajar desde casa e intentar mantenerse en forma. El equipo al que tienen acceso también varía entre los distintos jugadores.

Todo recae en lo que tienen y qué pueden hacer, dijo el coach de los Hawks de Atlanta Lloyd Pierce. Podemos hacer muchas pesas, así se mantienen listos. Eso es lo más que puedo ofrecer como entrenador para que se mantengan listos. No les puedo decir, ¿puedes encontrar acceso a un gimnasio? Eso sería una mala gestión de mi parte.

Por ejemplo, Pierce dice que el base de los Hawks Kevin Huerter tiene acceso a un gimnasio en Nueva York y Jeff Teague es dueño de otro en Indiana.

Otros jugadores enfrentan situaciones distintas.

He visto a LeBron en Instagram, dijo Pierce acerca de la superestrella de los Lakers de Los íngeles LeBron James. LeBron tiene una casa con un cuarto de pesas y una cancha afuera. Está en una realidad distinta que le da más acceso a una vida más cercana a la normalidad. Cam Reddish vive en un apartamento y posiblemente tiene dos cuartos. No puede ir al centro de pesas porque es público, entonces se ve limitado en todos los aspectos.

El coach de los Bucks Mike Budenholzer dijo que quiere que los jugadores se enfoquen en mantenerse en forma y reconoció que la logística para manejar la situación por la pandemia de coronavirus les complica hacer cualquier actividad de baloncesto.

Los Bucks están buscando formas de mantenerse en forma.

Los jugadores dijeron que los directivos se aseguraron de que tengan el equipo necesario para ejercitarse. Antetokounmpo comentó que el equipo tiene un servicio que le lleva los alimentos para asegurarse de que está comiendo en forma saludable. Brook Lopez dijo que recibió su plan de entrenamiento a través de una aplicación.

Han hecho un gran trabajo de tener todo controlado y enviarnos entrenamientos personalizados para cada jugador a pesar de la situación, dijo Lopez.

Pierce apuntó que Huerter recientemente le preguntó cuándo podrían regresar los jugadores al centro de prácticas de los Hawks.

Le dije ˜te diré cuándo no lo haremos™, dijo Pierce. No lo haremos en abril.