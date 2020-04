Queiroz, técnico de Colombia, ofrece reducción salarial

Carlos Queiroz, técnico de la selección nacional de Colombia, pidió a la Federación de Fútbol que rebaje su sueldo en medio de las dificultades económicas causadas por la pandemia del coronavirus.

Queiroz, en el banco colombiano desde principios de 2019, ajustaba la conformación del plantel para las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 y la Copa América cuando comenzó a aumentar el número de contagios de COVID-19. Las dos competencias fueron aplazadas, al igual que muchos otros certámenes.

Desde el comienzo de la pandemia el profesor Queiroz y su cuerpo técnico, muy generosamente, ofrecieron a nuestro comité ejecutivo la reducción de sus salarios... Por el momento no ha sido necesario, pero el gesto es de un gran caballero, indicó el presidente de la entidad, Ramón Jesurún, a la edición digital del diario El Tiempo de Bogotá.

Queiroz, de 67 años, viajó el 19 de marzo a Portugal _donde reside su familia_ y mantiene contacto mediante teleconferencias con uno de sus asesores, Mario Alberto Yepes, defensor de Colombia en el Mundial de 2014, y con los responsables de los planteles sub-20, sub-17 y sub-15.

No es que no hayamos aceptado que el profesor Queiroz se bajara el sueldo, solo que él antes de partir con su familia, nos lo manifestó, no lo quisimos hacer público, llegó un momento de manifestarlo", destacó Jesurún el sábado a Caracol Radio de Colombia. El monto del sueldo se mantiene en reserva.

"Le dijimos al profe Queiroz que cuando regrese al país arreglaríamos el tema de su sueldo. Él volverá cuando esto se normalice", señaló.

Queiroz sucedió en el banco del plantel colombiano al argentino José Pekerman quien lo clasificó a los mundiales de Brasil y Rusia.

La Federación Colombiana de Fútbol es una entidad sólida, pero no rica, que tiene y genera muchas obligaciones. Hay que tener, pese al difícil momento, mesura y tranquilidad. Hace menos de cinco días repartimos a los clubes profesionales 11.000 millones de pesos (unos 2,6 millones de dólares), dineros que jamás en el pasado les habíamos entregado. La situación es difícil, pero no nos puede llevar a descapitalizar al ente rector, sin saber hasta cuándo será la crisis, subrayó el dirigente.