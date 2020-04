Expelotero Jim Edmonds da positivo por coronavirus

El expelotero de las Grandes Ligas Jim Edmonds anunció que dio positivo por la enfermedad COVID-19, que le provocó incluso una neumonía.

No tengo ningún síntoma en este momento y estoy bien, entonces lo he tenido por algún tiempo, dijo Edmonds en un video en su cuenta de Instagram. Agradezco a todos los que me han enviado sus buenos deseos y que me desearon lo mejor.

El ex jugador de 49 años tuvo una carrera de 17 temporadas en las Grandes Ligas, de 1993 a 2010. Casi toda su carrera la pasó con los Angelinos de Anaheim y Los íngeles (1993-99), así como con los Cardenales de San Luis (2000-10). Disparó 393 cuadrangulares en su carrera y llegó a ser elegido para el Juego de Estrellas.