Liga mexicana no contempla reducir salarios de jugadores

La Liga MX anunció el miércoles que no tiene contemplado reducción de salarios a los jugadores de los clubes de la máxima categoría, pese a que el torneo Clausura se encuentra detenido indefinidamente debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

El campeonato mexicano paró el 15 de marzo tras disputar 10 de 17 fechas de su calendario regular, y también tiene pendiente la fase final que dura tres semanas más.

En la víspera se reunieron dirigentes en una videoconferencia en la que discutieron varios puntos, pero no el de reducción salarial para aminorar el impacto económico generado por la paralización y sin ingresos de taquilla.

Ante los señalamientos en algunos medios de comunicación que han especulado sobre la posibilidad de que la Liga MX busque retener un porcentaje de los sueldos de los jugadores de los Clubes, la Liga MX manifiesta que no existe ninguna propuesta en ese sentido, dijo el organismo en un comunicado.

En Europa algunos equipos estudian un plan de contingencia que incluye una medida similar. Recientemente, jugadores de la plantilla del Bayern Múnich aceptaron una reducción del 20% de sus salarios.

El martes el jugador de Chivas, Antonio Briseño, dijo que a ellos nadie les ha propuesto nada y dijo que él no aceptaría bajarse el sueldo.

No se ha tocado el tema, no sabemos nada de eso. Al final de cuentas, es un tema muy delicado para todos. No me corresponde hablar a mí. En lo personal yo tengo proyectos de patrimonio en base a mi sueldo y yo no podría hacerlo, porque me endeudé en muchas cosas, dijo Briseño. Yo no, los que ganan demasiado en Europa, si ellos quieren, cada quien. En lo personal no lo haría.

México sólo ha perdido una de las fechas programadas hasta ahora. Esta semana la liga tenía programado parar porque la selección nacional tenía partidos de la fecha FIFA ante Grecia y la República Checa, los cuales fueron cancelados por el coronavirus.

Algunos dirigentes han planteado el reanudar el torneo en mayo próximo y terminarlo en junio, un periodo que originalmente era el de vacaciones para los jugadores.

Pero, de acuerdo a la Liga MX, por ahora nada de reducir sueldos.

Como industria conocemos y respetamos el marco legal y, por supuesto, entendemos nuestra responsabilidad social en el momento complicado que vive nuestro país, concluyó el organismo en su comunicado.