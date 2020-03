Ligas de fútbol planean partidos, sin certeza de jugarlos

Las principales ligas del fútbol europeo buscan las fechas más cercanas posibles para reanudar los partidos, una vez que lo permita la pandemia de coronavirus.

Deben definir sus planes, luego que la UEFA tomó esta semana la decisión de posponer la Eurocopa prevista para este año, a fin de dar a los clubes un margen para concluir sus campañas.

El jueves, la Liga Premier inglesa siguió el ejemplo de otras en el continente y programó una reanudación para abril. La competición nacional más valiosa del mundo del fútbol planifica continuar indefinidamente con la campaña actual, antes de comenzar con una nueva.

La Serie A italiana ha manifestado su esperanza de jugar el 3 de mayo. La primera división de Rumania descarta la posibilidad de realizar encuentros antes del 16 de mayo.

En Suecia, se aceptó una solicitud de los clubes para postergar el inicio de la temporada, del 3 de abril al menos hasta junio.

Sin embargo, cualquier plan parece un acto de fe, en los momentos de una parálisis casi total que amenaza las finanzas de algunas ligas y de cientos de clubes.

No se tiene idea de si será posible jugar al fútbol a finales de mayo o mediados de junio o incluso después, dijo Lars Christer Olsson, presidente del grupo de las 29 ligas nacionales de Europa, durante una entrevista con The Associated Press.

La liquidez representa el mayor problema ahora, dijo Olsson, exsecretario general de la UEFA, durante una entrevista telefónica desde Suecia. Típicamente, muchos ingresos llegan en la última fase de la temporada, cuando tienes estadios llenos.

Como jefe de la agrupación de ligas, Olsson es miembro del comité ejecutivo de la UEFA, el cual decidió el martes posponer la Euro hasta el año próximo. La liberación en el calendario de varias semanas para que continúen las competiciones de clubes constituyó la prioridad del organismo rector del fútbol en Europa.

Incluso, podría darse el paso sin precedente de llevar la actividad en las ligas europeas a julio.

A fin de preservar la integridad deportiva, las ligas europeas buscan otorgar títulos, decidir el ascenso y el descenso, así como confirmar los puestos para las próximas ediciones de la Liga de Campeones y de la Liga Europa.

Y para evitar perjuicios financieros y consecuencias legales, los encuentros deben realizarse a fin de cumplir con los contratos de transmisiones que han generado el auge del deporte incluso durante la Gran Recesión de 2008.

No hay percepciones en la taquilla, dijo Olsson. Y se tienen dificultades con los socios de medios que dicen: ˜No podemos pagarte si no tienes partidos que podamos transmitir.

El presidente del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, dijo la semana pasada que deben realizarse los partidos, incluso sin público, tomando en cuenta los colosales pagos de la TV a los clubes.

La adinerada Liga Premier, con derechos globales de transmisión por más de 3.000 millones de libras (3.500 millones de dólares) al año, está parada. El líder claro, Liverpool, debe disputar todavía una cuarta parte de la campaña.

Esos nueve cotejos podrían realizarse en un mes.

En Italia, faltan 12 partidos para los dos equipos que pelean por el cetro, la Juventus y la Lazio. A la Juve le queda también al menos un encuentro más en la Liga de Campeones.

La situación más difícil entre las ligas principales está en Italia, dijo Olsson. Es muy importante que los organizadores de cada liga o competición tengan una cooperación cercana con su gobierno.

Las autoridades federales, estatales y locales imponen límites en el número de personas que pueden congregarse, y pueden prohibir también los partidos por exigir éstos demasiados recursos para seguridad y salud. Podrían ser necesarios rescates financieros si la parálisis continúa.

El fútbol tiene que ser considerado como un socio relevante de la industria turística, resaltó Olsson. Desempeña un papel importante en la sociedad, incluso si se trata de un club pequeño.

El experimentado dirigente reconoce que podría ser necesario jugar a puerta cerrada durante un periodo de transición, luego que se reanuden los encuentros.

Manchester United informó el jueves que pagará a todo su personal en el día de un partido, incluso si éste se disputa sin público.

Es un momento de concesiones, y las ligas europeas las están haciendo.

Hace exactamente un año, comenzó un acalorado debate sobre reformas a la Liga de Campeones. Algunos clubes de elite tienen también horarios lucrativos asignados el fin de semana. Las ligas protegen esos horarios, al considerarlos clave en sus tradiciones y modelo de negocios.

Todas accedieron esta semana a permitir que las competiciones de la UEFA se realicen durante los fines de semana en caso necesario para que se complete la temporada.

Es muy difícil tener ideas precisas, dijo Olsson en referencia a la situación actual. Sin embargo, la postergación de la Euro hace al menos posible comenzar la planificación.