Fútbol mexicano sin público por el coronavirus

Por primera vez en más de una década, el fútbol de México se disputa sin público debido a motivos sanitarios.

La liga mexicana decidió que el resto de los partidos del fin de semana en el torneo Clausura se disputen como estaban programados, pero sin gente en las gradas, para tratar de mitigar el avance del coronavirus.

El campeonato mexicano inició su décima fecha en la víspera con un par de encuentros en Morelia y Tijuana, ambos con presencia de espectadores en las tribunas, porque la liga descartó tomar medidas más serias hasta que el gobierno federal se lo solicitara.

Se trata de la primera vez que México escenifica partidos sin gente en las tribunas por una emergencia sanitaria desde el Clausura 2009, cuando se tuvo que jugar en esas condiciones durante tres fechas por el brote de la influenza H1N1.

Creo que, si todas las ligas del mundo y todos los eventos del mundo están parando, entonces creo que tuvimos que tomar otras medidas. Por lo menos es una medida buena no tener gente en el estadio, dijo el entrenador del América, Miguel Herrera. "Hay que cuidarnos, tomar las medidas precautorias porque no es una broma. La verdad es que está complicado, hoy ya cerraron la puerta del estadio y hay que estar al pendiente".

En un comunicado, la Liga MX informó que la secretaría de salud del gobierno federal acordó con ellos cerrar el acceso a los aficionados para los partidos de la máxima categoría, pero también para la liga femenina y los de la segunda división y fuerzas inferiores.

Continuaremos en comunicación constante con la secretaría de salud para atender sus recomendaciones y, por supuesto, las medidas de salubridad y prevención se seguirán llevando a cabo en los estadios para jugadores, personal de los clubes y medios de comunicación, dijo el organismo en un comunicado.

Previo a este anuncio, la única medida anunciada por la liga para prevenir el avance del coronavirus fue modificar los protocolos previos a los encuentros y evitar los saludos de mano y abrazos entre jugadores, árbitros y niños que participan en la ceremonia inicial.

Para la mayoría de la gente el coronavirus causa sólo síntomas leves como fiebre o tos, aunque para los mayores o los que sufren de dolencias crónicas la enfermedad puede causar problemas mayores incluyendo neumonía. La gran mayoría de los enfermos se ha recuperado.

El primer partido sin público se realizó en el estadio Alfonso Lastras del local Atlético San Luis. El delantero íngel Zaldívar anotó un gol en el primer tiempo para que el visitante Puebla se impusiera por 1-0 y provisionalmente quedó octavo en la clasificación.

En una jugada de tiro de esquina, Zaldívar aprovechó un rebote y conectó un disparo potente que entró por el poste izquierdo del arco de los locales para el único gol del encuentro a los 13 minutos.

El argentino Nicolás Ibáñez pudo empatar el encuentro a los 87, pero el arquero uruguayo Nicolás Vikonis detuvo un penal para preservar el triunfo.

Con el triunfo, Puebla extendió a cuatro su racha de partidos sin derrotas y alcanza 14 puntos para colocarse provisionalmente con el octavo puesto de la tabla. San Luis, sucursal del Atlético de Madrid en México, cayó por segunda ocasión en sus últimos tres encuentros y se mantiene 12do.

En otros encuentros del sábado, con tantos de Fernando Navarro y del ecuatoriano íngel Mena, León venció 3-1 a Pumas y quedó como líder provisional.

Navarro consiguió el primer gol a los 12 y Mena agregó un tanto a los 32 para la Fiera, que alcanza 21 puntos y desplazó a Cruz Azul del primer sitio.

El argentino Ismael Sosa agregó un gol a los 90.

La Máquina enfrenta al América el domingo por la noche.

Pumas extendió a cuatro su racha sin poder ganar, tres de esos choques han sido derrotas y de ser primeros ahora se colocan cuartos.

Los universitarios se quedaron con 10 jugadores a los 79 por la expulsión del estadounidense Sebastián Saucedo.

Además, Tigres remontó y con goles del colombiano Luis Quiñones y del francés André-Pierre Gignac en un lapso de siete minutos en el segundo tiempo derrotó 3-2 a Ciudad Juárez.

Los Bravos tomaron la delantera a los 28 con un tanto del paraguayo Darío Lezcano, pero Quiñones empató a los 51 y Gignac logró el tanto de la victoria a los 58.

El chileno Eduardo Vargas selló la cuenta a los 76 por los universitarios, que tienen 14 puntos y se colocan sextos, un puesto por encima de Ciudad Juárez, que tiene la misma cantidad de puntos, pero una peor diferencia de goles.

El uruguayo Diego Rolán anotó el segundo gol de los Bravos a los 85.

Previamente, el América canceló una rueda de prensa con jugadores como medida precautoria, y Herrera fue el único en hablar con periodistas previo al clásico contra Cruz Azul, en el estadio Azteca de la capital. Los dos son dos de los equipos más populares del país y se esperaba una asistencia de alrededor de 60.000 aficionados como mínimo.

No es en México, es en todo el mundo. Hoy se han tomado medidas muy drásticas porque es una situación difícil, entonces hay que tomar esas situaciones con seriedad, no con miedo, al contrario, con seriedad para que no pase nada, agregó el estratega.

Chivas, otro de los cuatro equipos más populares en México, anunció que sus partidos se podrán ver en televisión con cadenas con las que no tiene acuerdos y gratis a través de su plataforma en línea.

El Guadalajara recibe al campeón Monterrey el sábado en el estadio Akron.