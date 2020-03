Liga mexicana se jugará sin aficionados por coronavirus

El resto de los partidos este fin de semana en el torneo Clausura de México se disputarán como estaban programados, pero sin gente en las gradas, para tratar de mitigar el avance del coronavirus, informó el sábado la liga mexicana.

El campeonato mexicano inició su décima fecha en la víspera con un par de encuentros en Morelia y Tijuana, ambos con presencia de espectadores en las tribunas, porque la liga descartó tomar medidas más serias hasta que el gobierno federal se lo solicitara.

En un comunicado, la Liga MX informó que la secretaría de salud del gobierno federal acordó con ellos cerrar el acceso a los aficionados para los partidos de la máxima categoría, pero también para la liga femenina y los de la segunda división y fuerzas inferiores.

Continuaremos en comunicación constante con la secretaría de salud para atender sus recomendaciones y, por supuesto, las medidas de salubridad y prevención se seguirán llevando a cabo en los estadios para jugadores, personal de los clubes y medios de comunicación, dijo el organismo en un comunicado.

Previo a este anuncio, la única medida anunciada por la liga para prevenir el avance del coronavirus fue modificar los protocolos previos a los encuentros y evitar los saludos de mano y abrazos entre jugadores, árbitros y niños que participan en la ceremonia inicial.

Creo que, si todas las ligas del mundo y todos los eventos del mundo están parando, entonces creo que tuvimos que tomar otras medidas. Por lo menos es una medida buena no tener gente en el estadio, dijo el entrenador del América, Miguel Herrera. "Hay que cuidarnos, tomar las medidas precautorias porque no es una broma. La verdad es que está complicado, hoy ya cerraron la puerta del estadio y hay que estar al pendiente".

América canceló una rueda de prensa con jugadores como medida precautoria, y Herrera fue el único en hablar con periodistas previo al clásico contra Cruz Azul, en el estadio Azteca de la capital. Los dos son dos de los equipos más populares del país y se esperaba una asistencia de alrededor de 60.000 aficionados como mínimo.

No es en México, es en todo el mundo. Hoy se han tomado medidas muy drásticas porque es una situación difícil, entonces hay que tomar esas situaciones con seriedad, no con miedo, al contrario, con seriedad para que no pase nada, agregó el estratega.

Chivas, otro de los cuatro equipos más populares en México, anunció que sus partidos se podrán ver en televisión con cadenas con las que no tiene acuerdos y gratis a través de su plataforma en línea.

El Guadalajara recibe al campeón Monterrey el sábado en el estadio Akron.

Se trata de la primera vez que México jugará partidos sin gente en las tribunas por una emergencia sanitaria desde el Clausura 2009, cuando encuentros por las fechas 15 y 16 se jugaron así por el brote de la influenza H1N1.