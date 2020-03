Cancelación de deportes deja pocas opciones para apostar

Aún están los dardos.

O el cricket en Nueva Zelanda.

La rápida propagación del coronavirus ha provocado una serie de cancelaciones o suspensiones sin precedentes en la mayoría de los eventos deportivos profesionales o universitarios en Estados Unidos y Europa, particularmente en las últimas 48 horas. El béisbol, básquetbol profesional, hockey, fútbol, tenis, automovilismo, golf y el baloncesto universitario anunciaron suspensiones o la postergación del inicio de sus temporadas debido al virus y ante el consejo de profesionales de la salud para evitar las concentraciones masivas que podrían agravar la propagación de la enfermedad.

El virus constituye una preocupación de enorme gravedad que está provocando la cancelación de eventos con valor de millones de dólares, y está alterando la vida de las personas de distintas formas. A quienes suelen apostar a eventos deportivos, les ha quitado la mayoría de las opciones.

Me siento vacío por dentro, dijo Jef Corrales, un marino jubilado que vive cerca de Charlotte, Carolina del Norte. Ahora realmente no tengo de qué hablar. A los que nos gustan los deportes, así es como nos comunicamos: ˜¿A quien le apostarías? ¿Por qué harías eso?™ No sé que más hacer en estos momentos.

Desde octubre, este es el primer día en que no hago una apuesta, declaró. De hecho la hice, pero se canceló.

El jueves, la mayoría de las principales conferencias colegiales cancelaron sus torneos de campeonato de basquetbol, incluyendo un juego que llegó al medio tiempo antes de suspenderse. Horas después, la NCAA canceló sus torneos por el campeonato nacional masculino y femenino.

Además de las apuestas formales, el torneo de la NCAA es el mayor evento de apuestas no oficiales del país. Millones de quinielas en oficinas también fueron canceladas.

El béisbol de Grandes Ligas, cuya campaña debía iniciar a finales de marzo, informó que retrasaría el comienzo al menos dos semanas y suspendió todos los juegos de pretemporada.

Una porción de los millones de dólares en las actividades económicas perdidas resultantes en caso de que las suspensiones se prolonguen cierto tiempo, incluiría la pérdida de ingresos en los casinos deportivos de Estados Unidos, en donde las apuestas legales a eventos deportivos se encuentran en su tercer año de expansión luego de un fallo de la Corte Suprema en 2018.

Es territorio desconocido, dijo Joe Asher, director general de William Hill US. No se sabe cuánto va a durar. Obviamente no fue nada oportuno, justo antes del torneo de la NCAA.

En la página de inicio en la que se enlista los próximos juegos de básquetbol, fútbol americano y béisbol, entre otros deportes, el sitio web del casino Golden Nugget mostró el jueves sólo un puñado de encuentros de fútbol en Europa, Brasil, Islandia y México; un torneo de golf _que más tarde se canceló_, un duelo de cricket en Nueva Zelanda y tres partidas de dardos.

Sí, dardos.

