Confianza en Dodgers tras llegada de Betts

El manager de los Dodgers Dave Roberts abrió los entrenamientos de primavera el jueves con una confianza evidente, tras la adquisición de Mookie Betts, quien podría ser crucial para la franquicia que busca ganar su primer título de Serie Mundial desde 1988.

Betts, llegó esta semana, proveniente de los Medias Rojas de Boston en un canje que incluyó a varios jugadores. Los Dodgers tienen ahora a dos recientes Jugadores Más Valiosos en el jardín _Betts, el MVP de la Liga Americana en 2018 en el derecho y Cody Bellinger, el MVP de la Nacional en 2019, como encargado del bosque central.

El potente bateo de Betts abre otra oportunidad de anotar carreras, que no estaba disponibles durante el camino de los Dodgers a la Serie Mundial en 2017 y 2018, comentó Roberts. Betts era parte de los Medias Rojas cuando derrotaron a los Dodgers en la el Clásico de Otoño del 2018.

En general necesitamos jugar mejor, comentó Roberts. En retrospectiva no hemos jugado de la mejor forma en la postemporada. Betts nos hace mucho mejores.

Los Dodgers también intentaron ceder en canje a Joc Pederson, al lanzador Ross Stripling y al prospecto Andy Pages a los Angelinos. Pero el acuerdo se vino abajo. Por el momento Roberts espera que Pederson se reparta el tiempo en el jardín izquierdo con A.J. Pollock.

Roberts intentó alejarse del tema del escándalo de robo de señales por parte de Houston. El comisionado de la MLB Rob Manfred castigó a los Astros tras descubrir que utilizaron un sistema electrónico para robar señales durante la temporada de 2017, en la que ganaron el título al derrotar a los Dodgers en la Serie Mundial y también en la campaña de 2018.

Nuestra postura es que lo que ocurrió quedó atrás, comentó Roberts. No hay nada que podamos cambiar. Entonces, enfocarnos en quién está o no involucrado realmente no cambia la perspectiva de las cosas.

Roberts dijo que entendía por qué jugadores y fanáticos están enojados por el escándalo.

Absolutamente lo entiendo, dijo Roberts. Ustedes tienen un trabajo que hacer. Los fans, jugadores. Lo entiendo.

El deporte tiene más talento que nunca, eso creo, agregó. Creo que es un momento emocionante, realmente lo creo. Los fanáticos del béisbol son resistentes. Espero que nosotros, como un colectivo, podamos seguir adelante en el 2020 y más allá.