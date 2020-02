El potencial africano será expuesto en el Juego de Estrellas

Giannis Antetokounmpo está consciente del momento.

El vigente Jugador Más Valioso de la NBA, un griego de ascendencia nigeriana y estrella de Milwaukee, estaba a punto de realizar sus dos primeras selecciones en el draft del Juego de Estrellas de este año y comprendía la importancia que tendrían sus palabras al resonar en el segundo continente más grande del mundo.

Su primera selección: Joel Embiid de los 79ers de Filadelfia.

Mi hermano africano, dijo Antetokounmpo.

Su segunda elección: Pascal Siakam de los Raptors de Toronto.

Mi segundo hermano africano, dijo Antetokounmpo.

Simplemente así, el hijo de migrantes nigerianos y dos chicos que habían estado jugando fútbol en Camerún antes de voltear su atención al baloncesto hace menos de 10 años estarán juntos en el centro del escenario del Juego de Estrellas.

Cuando estén en la cancha al inicio del juego el domingo en Chicago será difícil visualizar un momento más significativo para el baloncesto en ífrica _un lugar que la NBA ha visto por mucho tiempo como semillero de la próxima oleada de talento.

Pero con Antetokounmpo, Embiid y Siakam _jugadores que ganarán una suma de 90 millones de dólares la próxima temporada_ ya entre las máximas estrellas de la liga, se podría argumentar que ífrica ya no merece la etiqueta de en desarrollo.

Se podría argumentar que ífrica ya llegó.

Si me pidieras una definición y tuviera que decir una de estas dos situaciones, entonces diría que ya está aquí, dijo Brett Brown, entrenador de los 76ers de Filadelfia. He sido entrenador de baloncesto FIBA, he tenido la fortuna de asistir a tres Juegos Olímpicos y ver al mundo jugar este deporte durante tres décadas... Ahora ífrica está en el primer nivel para alcanzarnos.

En el resto de los 24 seleccionados al Juego de Estrellas, una cifra récord de ocho representan a países fuera de Estados Unidos. Luka Doncic de Dallas es de Eslovenia, Rudy Gobert de Utah es de Francia, Nikola Jokic de Denver proviene de Serbia, Domantas Sabonis de Indiana nació en Lituania y Ben Simmons de Filadelfia es de Australia.

Antetokounmpo representa a Grecia, pero también cuenta con pasaporte nigeriano _ambos padres son nigerianos y se mudaron a Grecia tres años después que naciera. Siakam y Embiid provienen de las dos ciudades más grandes de Camerún; Embiid es de Yaounde, Siakama de Douala.

Durante años China era considerado el futuro semillero de la NBA _económicamente este ha sido el caso. Pero China aún está lejos de poder enviar un segundo gran nombre a la NBA, después de Yao Ming. ífrica, en cambio, no presenta escasez en términos de talentos en la liga en este momento.

Hay mucho orgullo para todos nosotros en esto, dijo Embiid.

Esta semana la NBA marca su décimo aniversario de la apertura de su primera oficina en ífrica, en Johannesburgo. La inversión que ha realizado la NBA en ífrica ha ido incrementando considerablemente desde entonces e incluso el presidente de Francia Emmanuel Macron se comprometió a invertir 12 millones de euros (13,1 millones de dólares) en 2018 para ayudar a programas deportivos en ífrica _tomando en consideración que presidentes de naciones africanas le habían comentado que el baloncesto puede funcionar como un puente entre naciones y culturas.

En marzo, la recién creada Liga de Baloncesto Africana _que es apoyada por la NBA_ comenzará a operar. Los 12 equipos que participarán en la temporada inaugural de la BAL (por sus siglas en inglés) serán dados a conocer el sábado en Chicago, en un evento en el que el presidente de la Liga, Amadou Gallo Fall, hablará y presentará los uniformes.

Para no menospreciar el apetito de ífrica por contenido de la NBA, el partido del domingo será transmitido en no menos de 42 países en el continente.

El ˜Dream Team™ inició esto y nos llevó a estar jugar ahí, dijo el dueño de los Hornets de Charlotte Michael Jordan en París el mes pasado antes de que su equipo enfrentará a Antetokounmpo y los Bucks. Ahora tenemos dos equipos distintos jugando. Tenemos a China. Tenemos a ífrica ahora. El juego se está expandiendo a todo el mundo.