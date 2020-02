Pizarro deja al Monterrey y apunta al Inter de Miami

El volante Rodolfo Pizarro se desvinculó de Monterrey y continuará su carrera con el Inter de Miami de la MLS, informó el miércoles el club mexicano, campeón vigente de liga.

Pizarro, de 25 años, no fue convocado por el entrenador argentino Antonio Mohamed para el partido ante Santos Laguna por los cuartos de final de la Copa MX en la víspera y no se presentó a los entrenamientos del miércoles mientras arreglaba su salida, de acuerdo con el presidente deportivo Duilio Davino, quien habló con medios de comunicación tras la práctica matutina.

Horas más tarde, los Rayados hicieron oficial que Pizarro ha dejado de pertenecer al equipo.

Recibimos la notificación por parte del jugador Rodolfo Pizarro, que, por así convenir a sus intereses, rescinde unilateralmente su contrato con el club de Futbol Monterrey ya que su deseo es continuar su carrera deportiva con la nueva franquicia de la MLS con sede en Miami, informó Rayados en un comunicado.

El Inter de Miami, propiedad de David Beckham, no ha confirmado de momento el fichaje.

Pizarro se quedó en el último corte previo al Mundial de Rusia 2018, pero ha sido un jugador constante en las convocatorias del seleccionador argentino Gerardo Martino, incluyendo la pasada Copa de Oro, aportando para que el Tri alcanzara el campeonato.

Antes del Apertura 2018, llegó a los Rayados, con quienes tenía un contrato vigente. El equipo de expansión la MLS habría tenido que pagar la cláusula de rescisión, que medios locales estiman en 12 millones de dólares.

El jugador no era negociable, nosotros no queríamos que se fuera, así que esa es la única forma, dijo Davino sobre el pago de la cláusula de salida. El tiempo que estuvo aquí dio lo mejor que pudo, pero decidió tomar otro rumbo.

Davino se dijo molesto por las formas en que el jugador manejó su salida del club, actual campeón del fútbol local.

La molestia viene porque tuvimos al jugador por más de 10 días con la cabeza en otro lado. Me parece que no fue un buen manejo, que no fue bien asesorado, porque nosotros le mostramos confianza y buen trato, dijo Davino. Entiendo que él puede ver cosas para su futuro, pero el manejo no fue el adecuado. Es válido el querer cambiar de equipo o de país.

La salida supondría un golpe para el Monterrey, porque la ventana para fichar jugadores en México cerró el pasado 31 de enero. Davino confía que la plantilla actual sea capaz de suplir la salida.

Monterrey actualmente ocupa el último puesto de la clasificación del Clausura, con apenas dos puntos luego de cinco fechas.