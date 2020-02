La F1 aplaza el GP de China por crisis del virus

se tomó a solicitud del promotor de Shanghái para asegurar la salud y la seguridad de todo el personal que acude, los participantes y los seguidores, dijo la F1 en un comunicado el miércoles.

Se trata de la primera vez que una carrera no se disputar desde que una oleada de protestas propició la cancelación del Gran Premio de Bahréin en 2011.

Es duro, dijo el piloto de Renault Daniel Ricciardo tras el anuncio de la F1 sobre China. Son sensaciones encontradas. Personalmente, es un circuito que disfruto mucho, me ha ido bien ahí. Conseguí una victoria en 2018 y gané mis primeros puntos con Renault ahí el año pasado.

Me da pena por los aficionados y toda la gente que se lo perderá, pero más que todo me da pena por China, por lo que están pasando en este momento con el virus. Pero en la otra cara de la moneda, me alivia que se ha tomado una iniciativa y no se pone a nadie en riesgo.

Al hablar en la presentación del monoplaza de Renault para 2020 en los Campos Elíseos en París, Ricciardo dijo que se necesitaba tomar una decisión ahora, dado que las escuderías deben trasladar su equipamiento y personal con mucho tiempo de antelación.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), órgano que rige el campeonato de la F1, mantendrá consultas con los organizadores chinos y las escuderías para determinar si la carrera se puede reprogramar este año.

Todas las partes se tomarán el tiempo apropiado para estudiar la viabilidad de las fechas alternativas posibles para recolocar el gran premio más adelante si la situación ha mejorado, dijo la F1.

El virus ha provocado la cancelación o posposición de otras competencias, incluyendo torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos. También se canceló el Mundial de atletismo bajo techo que se iba a disputar en Nanjing a mediados de marzo.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se inauguran el 24 de julio y sus organizadores han dicho reiteradamente que la justa no será cancelada o pospuesta. Pero muchas de las pruebas clasificatorias han quedado en ascuas debido a muchos deportistas chinos no pueden salir del país para participar.

El reportero Jerome Pugmire en París colaboró con este despacho.