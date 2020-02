Rojas, nuevo manager de Mets, confía en dar pelea

Luis Rojas fijó de inmediato sus expectativas como nuevo manager de los Mets de Nueva York.

Esperamos ser candidatos, dijo el dominicano en su primera conferencia de prensa de la pretemporada. Tenemos un gran roster, grandes peloteros, con versatilidad, una gran rotación de abridores que tienen antecedentes de Cy Young y de Serie Mundial. Y nuestro bullpen tiene un historial bueno de salvamentos.

Nueva York tuvo una foja de 46-26 en el tramo final de la temporada de 2019. Se quedó tres juegos debajo de Milwaukee en la puja por el segundo boleto de comodín a los playoffs.

Jacob deGrom obtuvo el premio Cy Young de la Liga Nacional por segundo año consecutivo. Pete Alonso fue distinguido como el Novato del Año en el viejo Circuito tras liderar las Grandes Ligas con 53 jonrones. Jeff McNeil fue cuarto en la competencia por el título de bateo de la Nacional, con un promedio de .318.

Pero el manager Mickey Callaway fue destituido tras un récord de 86-76 en su segunda temporada. Lo reemplazó Carlos Beltrán, quien no alcanzó a dirigir un solo encuentro con los Mets.

El boricua perdió el puesto por su participación en el ardid de robo de señales orquestado por los Astros de Houston en 2017, cuando era jugador de ese equipo.

Los lanzadores y receptores realizarán sus primeras prácticas este miércoles. Rojas, de 38 años, negó estar preocupado por algún conflicto entre Noah Syndergaard, el segundo abridor de la rotación, y el cátcher venezolano Wilson Ramos.

En septiembre, el diario New York Post informó que Syndergaard y sus agentes habían presionado para que el lanzador derecho tuviera como compañeros de batería a los suplentes puertorriqueños Tomás Nido o René Rivera y no a Ramos.

Ellos se llevan muy bien, aseguró Rojas. Van a trabajar juntos. Al hablar con Wilson sobre su compromiso con el cuerpo de lanzadores y su relación con éste, él se ha comprometido a seguir mejorando la relación.

Mucha atención estará puesta sobre el jardinero cubano Yoenis Céspedes, quien no juega desde el 20 de julio de 2018. La temporada anterior, cuando regresaba tras una cirugía en los talones, Céspedes se fracturó el tobillo derecho en mayo, dentro de su finca al poniente del complejo de entrenamiento de los Mets.

Céspedes y el club accedieron a un contrato enmendado, que recortó su salario base de 29 millones a seis millones de dólares. El guardabosque de 34 años podría elevar su sueldo a 11 millones si cumple un día en activo dentro de la nómina de las Grandes Ligas, y a 20 millones si aparece 650 veces en la caja de bateo.

No tenemos un cronograma, indicó Rojas. Él está corriendo y bateando, y he conversado con él. Pero no tenemos todavía fechas. El personal encargado del desempeño trabaja en sus progresos, y partiremos de ahí.