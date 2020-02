Familia y Díaz esperan éxito en pérdida de peso

Jeurys Familia y Edwin Díaz esperan que un mejor programa de nutrición les reditúe buenos resultados.

El dominicano Familia pesaba 122 kilogramos (270 libras) al cierre de la temporada anterior, en la que tuvo una foja de 4-2 y una efectividad de 5.70, además de permitir 62 hits en 60 innings, con 63 ponches y 42 bases por bolas. El relevista mide 1,90 metros (seis pies y tres pulgadas), y consiguió 51 salvamentos en 2006, cuando se le eligió al Juego de Estrellas.

Realmente tenía sobrepeso, reconoció el derecho de 30 años. En muchas temporadas anduve en las 240 o 245 (libras, entre 108 y 111 kilos), así que no me daba cuenta de que había subido tanto de peso. Sólo quería volver y tener el mismo peso que tenía durante el resto de mi carrera.

Mi cuerpo se siente diferente ahora, todo parece más fácil. Lo más importante para mí es el equilibrio, no tener todo ese peso encima. Puedes cerrar mejor y sentirte bien.

Familia consideró que el arroz y los alimentos fritos representaban su debilidad.

Realmente probaba mucha comida dominicana... En las primeras dos semanas sentía mucha tentación, pero ahora esto se ha vuelto como una rutina, contó.

El puertorriqueño Díaz fue elegido al Juego de Estrellas en 2018, cuando logró 57 rescates con Seattle. Pesa 75 kilogramos (165 libras), y fue adquirido a los Marineros junto con el intermedista dominicano Robinson Canó.

Enfrentó problemas con el slider, y tuvo un récord de 2-7 y una efectividad de 5.59, junto con siete salvamentos estropeados en 33 oportunidades.

Perdió el puesto de taponero, y los Mets le sugirieron que cuidara su dieta.

La organización le asignó un nutricionista, así como entrenadores de acondicionamiento físico, que se concentraran en su fuerza.

Ellos simplemente llegaron acá para darme algunos consejos y recomendaciones. Tenía mi chef personal, que preparaba ciertos alimentos para ver si estaban bien, indicó Díaz. Decidí escucharlos. Me siento más saludable, tengo más energía, y creo que eso ha sido bueno para todos nosotros.

Díaz, quien cumple 26 años el mes próximo, ha trabajado con el ex as de los Mets, Pedro Martínez, en un intento por mejorar su slider.

No era algo que hayamos cambiado tanto. Eran ajustes menores que teníamos que hacer, explicó. Me siento bien con esto antes de la temporada. No hemos tenido problemas para colocar el lanzamiento donde queremos.