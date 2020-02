Colombiano Cardona, presentando en Tijuana

Edwin Cardona fue presentando el jueves como último fichaje de los Xolos de Tijuana para el torneo Clausura mexicano, que diputará su quinta fecha el fin de semana.

El volante colombiano llega al equipo de la frontera norte procedente del Pachuca, donde pasó el último año de una carrera que lo ha visto jugar con Boca Juniors de Argentina y el Atlético Nacional de su país, donde ganó dos títulos de liga.

"Primero, agradecido con Dios por darme la oportunidad. Estaba con mi familia y me llamaron, mostraron un gran interés y eso es lo que uno hace que tome en cuenta a un club, dijo Cardona en una rueda de prensa. Me recibieron como familia, todo se hizo en menos de un día, agradecido por el esfuerzo por traerme. Esperemos que no sea sólo un año y hacer crecer este gran club".

Cardona, de 27 años, marcó ocho goles en 32 partidos de liga con Pachuca, dirigido por el argentino Martín Palermo, pero al expirar el préstamo, los Tuzos rechazaron la posibilidad de ampliar el acuerdo.

Con Tijuana ha suscrito un contrato por un año, de acuerdo con el director deportivo Ignacio Palou.

"Edwin seguramente va a aportar mucho futbol. Creo que puede engranar bien con su equipo y sus compañeros, dijo Palou. Seguramente nos dará muchas alegrías acá y el viene a sumarse a un equipo y eso es lo más importante".

Cardona, pretendido por el Al-Ahli de los Emiratos írabes, dijo que también consideró una oferta para regresar a Boca Juniors.

La cosa de Boca también era real, faltaba viajar nomás, pero esto lo hicimos en un día y eso fue lo que me gustó. Cuando jugaba aquí en México me gustaba ver a Xolos, veía a Juan Arango y a mi compatriota Dayro Moreno. Ahora quiero aprovechar esta oportunidad al máximo, para volver a la selección y ganar aquí cosas importantes", señaló el antioqueño.

Cardona disputó la Copa América del 2015, la Centenario del 2016 y la del año pasado en Brasil, además de participar en las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018.

"Cada jugador quiere ir a la selección. Hay clubes que te dan ese plus para estar y creo que estoy en uno de ellos, en uno de los más grandes de México y sé que voy a lograr el objetivo de estar en la selección, concluyó.

Tijuana, que fue campeón de liga por única vez en el Apertura 2011, tiene cuatro puntos en cuatro fechas y marcha en el 15to puesto del Clausura.