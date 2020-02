Mirandés hunde a Villarreal en la Copa del Rey

al cinco veces campeón Sevilla en los octavos de final y al Celta de Vigo en dieciseisavos.

Mirandés fue semifinalista en la Copa en 2011-12 y perdió ante el Athletic Bilbao. También avanzó a los cuartos de final en 2015-16.

El club nunca ha alcanzado la primera división de España. Marcha 11mo en la tabla de 22 equipos en el torneo de segunda.

El equipo está contento, alegre. Todavía no somos conscientes de lo que hemos conseguido. De cara a la liga no es la situación ideal, pero la alternativa a esto es no vivir noches como ésta y yo, por lo menos, no lo cambio.

Villarreal, séptimo en La Liga, intentaba meterse en las semifinales de la Copa por primera vez desde 2015, cuando perdió ante el eventual campeón Barcelona. No arribaba a la ronda de los ocho mejores desde aquel mismo año.

El delantero brasileño Matheus Aias adelantó al Mirandés a los 17 minutos tras eludir a un zaguero dentro del área.

Los visitantes igualaron menos de 15 minutos después, con un tanto de tiro libre de Javier Ontiveros.

Mirandés volvió a tomar la ventaja con el penal cobrado por Martín Merquelanz, tras intervención del VAR, en los descuentos del primer tiempo. Santi Cazorla niveló el marcador con otro penal a los 56.

Los de casa no tardaron en irse otra vez al frente. Odei Onaindia, cuya mano propició el penal para Villarreal, anotó a quemarropa cuando los visitantes se durmieron al despejar un centro al segundo palo.

Antonio Sánchez sentenció la victoria al culminar un contragolpe en los descuentos.

"Nos vamos dolidos y nos vamos tristes, dijo el técnico del Villarreal, Javier Calleja. No puedes estar lamentando los fallos. Estamos con la ilusión rota ahora mismo, teníamos muchas ganas, estábamos convencidos".

El Mirandés es el único equipo de las divisiones inferiores que sigue en carrera en la Copa del Rey.

Un día antes, el Granada eliminó al campeón defensor Valencia.

El jueves, el Real Madrid recibe a la Real Sociedad y el Barcelona visita al Athletic Bilbao.

La Copa cambió de formato esta temporada. Sólo se disputan series a un partido, salvo en las semifinales.