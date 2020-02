El Madrid sigue firme en la cima tras derrotar al Atlético

Zinedine Zidane sabe rectificar sobre la marcha.

Los cambios del técnico francés en el segundo tiempo dieron en la tecla y el Real Madrid prolongó el sábado su buen momento con una victoria 1-0 ante el Atlético de Madrid para incrementar su liderato en la Liga española.

En una conexión francesa, Karim Benzema remató a su llegada al área chica un preciso centro de su compatriota Ferland Mendy para inaugurar el marcador a los 56 minutos.

El triunfo en el derbi capitalino dejó a los merengues con 49 puntos, seis más de los que posee el Barcelona, que el domingo recibe al Levante.

Por su parte, el Atlético se descuelga más en la lucha por la Liga al estancarse con 36 puntos en el quinto sitio.

Fue la primera victoria del Madrid como local en el derbi desde diciembre de 2012. Llegó a este duelo con el antecedente del triunfo sobre el Atlético por penales en la final de la pasada Supercopa de España, disputada hace dos semanas en Arabia Saudí.

Benzema enderezó con su 13er tanto del curso un partido que se había complicado mucho y en el que los visitantes desperdiciaron varias oportunidades para tomar la delantera en la primera mitad, incluyendo un remate del delantero argentino íngel Correa que se estrelló en un poste.

Las modificaciones de Zidane tras el descanso resultaron cruciales para que el Madrid encadenase su octava victoria en la Liga.

Zidane comenzó el partido con cinco volantes, dejando a Benzema como único delantero al frente. Fue la formación que el timonel empleó con éxito en la Supercopa. Pero tras un flojo primer tiempo, recuperó el 4-3-3, insertando a Lucas Vázquez y Vinícius Júnior por Toni Kroos e Isco Alarcón para que acompañasen a Benzema por las bandas en el ataque.

El tanto se cuajó después de que Vinícius recuperó el esférico y lo pasó a Mendy, quien descolgó por la banda izquierda para sacar el centro que Benzema empujó de primera a las redes.

Hay que agradecer mucho a la afición, que hoy fue muy importante para nosotros, dijo Vinícius. Lucas Vázquez y yo entramos muy bien y cambiamos un poco el partido... Los clásicos son así, lo importante siempre es ganar.

Zidante destacó el impacto de sus cambios: No estaba contento y la responsabilidad es sólo mía. No me gustaba y tuve que hacer ese cambio sabiendo que podía haber cambiado a otros dos. Había que hacerlo y modificamos el dibujo".

"Abrimos el campo, presionamos más arriba y mejoramos. Estoy de acuerdo, los cambios han cambiado el partido, añadió. Aunque también es verdad que me molesta mucho sacar dos jugadores al descanso.

El Atlético volvió a sufrir por el tema de las lesiones cuando el ariete ílvaro Morata fue sustituido en el inicio del segundo tiempo por una molestia. No contó con algunos titulares regulares como Koke Resurrección, el portugués Joao Félix y Diego Costa, este último ya con varias semanas de ausencia.

Nosotros sabemos que tenemos que corregir muchas cosas, pero las corregimos jugando partido a partido, poco a poco. Hoy sufrimos muy poco, pero por detalles no logramos el gol, explicó el zaguero brasileño Felipe de Almeida.

En otro resultado, con tantos del venezolano Darwin Machís a los 38 minutos y de Carlos Fernández a los 46, el Granada venció 2-1 al Espanyol.

Granada se encuentra en la 10ma posición con 30 puntos, mientras que el Espanyol se ubica en el fondo de la tabla con 15.