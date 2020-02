Atlas presenta a Puente del Río como su nuevo entrenador

Hace un mes, en un programa de televisión donde trabajaba como analista, Rafael Puente del Río dijo que creía que Atlas podría ser campeón luego de más de medio siglo. Ahora como su entrenador, su responsabilidad será cumplir con esa profecía.

Puente del Río fue presentado el viernes como nuevo estratega de los Zorros en relevo del argentino Leandro Cufré, quien fue cesado a media semana por malos resultados luego de una eliminación en los octavos de final de la Copa MX.

Que quede claro que no prometo nada, pero sí estoy convencido de lo que dije cuando mis compañeros se mofaban porque yo aseguraba que con el grupo que ahora administra al equipo todos íbamos a ver campeón al Atlas, afirmó Puente del Río en rueda de prensa.

No sabía que el destino me pondría en esta silla, así que si tengo el privilegio que eso que dije se cumpla conmigo al frente, ¿dónde firmo?

El entrenador, de 41 años, dirigirá por tercera ocasión a un equipo en la máxima categoría. Antes lo hizo con los Lobos BUAP a los que hizo campeones en la segunda división y después estuvo un año al frente en la máxima categoría; luego lo hizo con Querétaro donde salió por malos resultados en febrero del año pasado.

A su salida de los Gallos Blancos trabajó como analista de fútbol para la cadena Televisa.

Me urgía ya estar de este lado, siempre he sido un perseguidor de mis sueños y esto me apasiona, dijo en referencia a su próximo papel como entrenador. La sangre corre en mis venas cuando puedo dirigir y esta oportunidad es inmejorable por el tipo de organización a la que tengo el privilegio de llegar, agregó.

Atlas fue vendido el año pasado de la cadena TV Azteca a Orlegui Sports, un grupo empresarial que también es dueño de Santos de Torreón.

Leandro Cufré, fichado por la anterior administración, dejó al equipo con tres puntos luego de tres fechas, en el 14to puesto de la clasificación.

Aunque el torneo recién inicia, la afición del Atlas está desesperada porque el equipo no es campeón de liga desde 1951.

Está claro y entiendo la obsesión, pero la noble y fiel afición de Atlas también pondera el cómo obtener un resultado, dijo Puente del Río.

No puedo prometer el campeonato, pero sí incesante trabajo y un equipo que los representará dignamente, con un juego valiente, agresivo, que no claudica y que no deja de luchar y que si toca morir será con la frente en alto, prometió.

Si tiene cinturón, abróchenlo porque esto se va a poner bueno.