Doncic se ausentará de partido de Mavs por lesión de tobillo

Luka Doncic, el base estelar de los Mavericks de Dallas, se lastimó el tobillo derecho de nuevo, a poco más de dos semanas de que se realice el Juego de Estrellas, para el que fue elegido como titular.

Doncic se perderá el partido de este viernes en Houston. Se ausentó de cuatro compromisos el mes pasado, luego de una lesión en el mismo tobillo.

El entrenador Rick Carlisle dijo que el esloveno de 20 años, quien podría convertirse el 16 de febrero en el titular más joven del Juego de Estrellas desde LeBron James, sufrió una torcedura durante la práctica del jueves.

No sabemos todavía cuál es su condición, dijo Carlisle durante la práctica. Evidentemente esperamos que no sea grave, pero no lo sabemos.

Doncic no viajó con el equipo a Houston. Se sometería a una resonancia magnética.

Los Mavs vuelven a casa el sábado, para recibir a Atlanta.

El Novato del Año pasado en la NBA promedia 28,8 puntos, 8,7 asistencias y 9,5 rebotes por encuentro. Ha participado en 43 enfrentamientos durante la presente campaña.

Lidera la NBA con 12 triples dobles, dos más que James. Sus 20 triples dobles de por vida están a uno de igualar el récord de la franquicia, el cual está en manos de Jason Kidd.