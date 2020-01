Expresidente argentino Mauricio Macri dirige Fundación FIFA

señaló que es una triste noticia y también cuestionó a Macri por sus políticas de endeudamiento en los mercados.

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, cuestionó a la FIFA por no haber consultado con la AFA. No estoy de acuerdo con el nombramiento, los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es premio consuelo, sostuvo.

La Superliga Argentina de Fútbol afirmó que ve con preocupación la reciente designación para un cargo cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo.

Macri fue sucedido el 10 de diciembre por el peronista Alberto Fernández en un marco de descontento social por la recesión económica y la alta inflación. El exmandatario no había adelantado cuál iba a ser su rumbo después de dejar la presidencia.

Durante la gestión de Macri al frente de Boca, el equipo logró 16 títulos, entre ellos cuatro Copas Libertadores y dos Intercontinentales.

Como alcalde de Buenos Aires, Macri estuvo al frente en 2013 de la candidatura de la capital argentina como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, la cual fue seleccionada como anfitriona por el Comité Olímpico Internacional.

En junio de 2019, la FIFA le entregó a Macri el premio Living Football Award en Zúrich por su aporte al deporte.