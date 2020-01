Nadal, Wawrinka, Muguruza y Halep van a cuartos en Australia

El español Rafael Nadal mantuvo su compostura y limitó su plan de juego a una variedad de disparos más tradicionales en un entretenido triunfo el lunes de 6-3, 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4) sobre el favorito del público Nick Kyrgios, para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Australia y dar un paso más hacia el récord de 20 títulos de Grand Slam.

Estos rivales no se agradan mutuamente. Pero Nadal sólo tuvo elogios para el australiano de 24 años después de mejorar su marca para duelos entre ellos a 5-3.

Cuando quiere jugar, cuando está concentrado en lo que hace, creo que es un jugador muy importante para nuestro deporte, declaró Nadal, actualmente el número uno del ranking mundial. Ya que tiene un enorme talento y es uno de esos jugadores que puede resultar muy, muy interesante para el público.

Si bien Kyrgios realizó algunos de sus usuales tiros de fantasía y excentricidades, lo que nunca hizo fue rendirse, algo que ha sido acusado de hacer.

Hoy creo que jugó con total seriedad, siempre dando todo de sí, indicó Nadal.

Eso sin duda tiene mucho valor para Kyrgios.

Me siento destrozado por haber perdido esta noche. Estos son los partidos que más quiero ganar.

Si bien Nadal pareció hallar la fórmula para contrarrestar el estilo de juego potente de Kyrgios, un aspecto clave fue que el español terminó con más del doble de winners que errores no forzados, 64-27.

Kyrgios registró 25 aces y algunos momentos inolvidables _incluyendo el llegar a la cancha y calentar para el duelo usando un jersey de los Lakers de Los íngeles con el número 8 en honor a Kobe Bryant, el pentacampeón de la NBA y 18 veces All-Star que falleció el domingo en un accidente de helicóptero a los 41 años.

El miércoles, el 41er duelo de Nadal en cuartos de final de un torneo de Grand Slam será ante Dominic Thiem, una revancha de las últimas dos finales del Abierto de Francia _ambas ganadas por el español de 33 años.

Después de perder el pasado junio su segunda final consecutiva ante Nadal en Roland Garros, el austriaco y actual quinto del mundo no volvió a ganar un partido en ningún Grand Slam de 2019. Pero ahora ha entrado en sus primeros cuartos en Melbourne Park.

El otro choque en cuartos de final de la rama masculina en la mitad superior de la llave coloca frente a frente a Alexander Zverev, séptima raqueta del mundo, y el suizo Stan Wawrinka.

Wawrinka remontó para derrotar 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2 al ruso Daniil Medvedev, subcampeón del Abierto de Estados Unidos, y avanzar a los cuartos en Melbourne Park, donde ganó el campeonato de 2014.

No sé cuántos, pero no me quedan muchos años, dijo Wawrinka. Quiero aprovecharlos al máximo.

Wawrinka tiene 34 años y Medvedev 23. Wawrinka solo tiene tres títulos de Grand Slam y ahora está camino de sus 18vos cuartos de final.

El suizo, 15to preclasificado, se enfrentará a Zverev, quien por su parte puso fin a la racha de 15 victorias del 17mo preclasificado, Andrey Rublev, al vencerlo 6-4, 6-4, 6-4.

Los cuartos de final del martes mostrarán al defensor del título, Novak Djokovic, contra el 32do, el canadiense Milos Raonic, y al suizo Roger Federer contra Tennys Sandgren, de Estados Unidos.

En el torneo femenino también había una novata en los cuartos de final de Australia: la estonia Anett Kontaveit, número 28 del mundo, que remontó un set y un break en contra para derrotar 6-7 (4), 7-5, 7-5 a la polaca Iga Swiatek, de apenas 18 años.

Kontaveit se medirá ahora a la rumana Simona Halep, ganadora de dos major y subcampeona de Australia en 2018.

Halep, cuarta preclasificada, doblegó 6-4, 6-4 a la belga Elise Mertens.

Por su parte, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que también tiene dos títulos del Gran Slam en su haber, eliminó a la novena cabeza de serie, la holandesa Kiki Bertens, por 6-3 y 6-3.

Muguruza conquistó Roland Garros de 2016 y Wimbledon en 2017. Por primera vez desde el Abierto de Francia de 2014 disputa un Grand Slam sin estar preclasificada.

Ahora enfrentará a la rusa y 30ma preclasificada Anastasia Pavlyuchenkova, que dio la sorpresa al derrotar 6-7 (5), 7-6 (4) a la alemana Angelique Kerber (17).

___

Howard Fendrich está en Twitter como http://twitter.com/HowardFendrich