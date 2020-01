Wawrinka se impone a Medvedev en el Abierto de Australia

Al terminar el cuarto set, Stan Wawrinka se llevó el índice a la sien derecha, su gesto habitual de celebración. Probablemente se dio cuenta de que tenía a su rival donde lo quería: camino del quinto set.

Wawrinka remontó para derrotar el lunes al finalista del Abierto de Estados Unidos Daniil Medvedev 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2 y llegar a cuartos de final en Melbourne Park, donde ganó el campeonato de 2014.

No sé cuántos, pero no me quedan muchos años, dijo Wawrinka. Quiero aprovecharlos al máximo.

Wawrinka tiene 34 años y Medvedev 23. Wawrinka solo tiene tres títulos de Grand Slam y ahora está camino de sus 18vos cuartos de final.

El suizo, 15to preclasificado, se enfrentará al número 7, Alexander Zverev, que puso fin a la racha de 15 victorias del 17mo preclasificado, Andrey Rublev, por 6-4, 6-4, 6-4.

El otro duelo de cuartos de final en ese lado del cuadro enfrentará al finalista de Roland Garros Dominic Thiem con el ganador del esperado partido entre el número uno de la tabla, Rafael Nadal, y el 23ro, Nick Kyrgios.

Los cuartos de final del martes mostrarán al defensor del título, Novak Djokovic, contra el 32do, el canadiense Milos Raonic, y al suizo Roger Federer contra Tennys Sandgren, de Estados Unidos.

Tras derrotar al 10mo cabeza de serie, Gael Monfils, por 6-2, 6-4, 6-4, Thiem dijo que pensaba descansar y ver por televisión el partido de Nadal y Kyrgios.

Después de perder el pasado junio su segunda final consecutiva ante Nadal en Roland Garros, Thiem no volvió a ganar un partido en ningún Grand Slam de 2019. Pero ahora ha entrado en sus primeros cuartos de final en Melbourne Park.

En el torneo femenino también había una novata en los cuartos de final de Australia: la estonia Anett Kontaveit, número 28 del mundo, que remontó un set y un break en contra para derrotar a la polaca Iga Swiatek 6-7 (4), 7-5, 7-5.

Kontaveit jugará ahora contra Simona Halep, ganadora de dos major y finalista de 2018 en Australia.

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que también tiene dos títulos del Gran Slam en su haber, eliminó a la novena cabeza de serie, Kiki Bertens, por 6-3 y 6-3.

Muguruza ganó Roland Garros de 2016 y Wimbledon en 2017. Por primera vez desde el Roland Garros de 2014, disputa un Grand Slam sin estar preclasificada.

Ahora jugará contra la 30ma cabeza de serie, Anastasia Pavlyuchenkova, que derrotó a Angelique Kerber por 6-7 (5), 7-6 (4).

