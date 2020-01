Nadal no se complica y ya está en octavos en Australia

Absorto en el partido de tercera ronda de Roger Federer en el Abierto de Australia, Rafael Nadal seguía despierto a la 1 de la madrugada.

Tras derrotar al también español Pablo Carreño Busta 6-1, 6-2, 6-4 en una cálida tarde de sábado, el número uno del mundo explicó que no pudo dormir hasta que Federer no ganó el desempate del quinto set tras apuntarse los últimos seis puntos frente al australiano John Millman.

Federer logró su boleto a la segunda semana del torneo en una jornada marcada por las eliminaciones de Serena Williams, que aspiraba a conquistar su 23er Grand Slam, de la actual campeona Naomi Osaka y de la vencedora de 2018, Caroline Wozniacki.

Las sorpresas en la caótica tercera ronda del primer major del año continuaron el sábado, con la eliminación de Karolina Pliskova (2da preclasificada) y de Belinda Bencic (6) en sets corridos.

En el caso de Nadal, la clave fue hacer las cosas sencillas. No pierde ante un compatriota desde que Fernando Verdasco lo eliminó en primera ronda en 2016. Esa fue la única edición desde 2006 en la que no llegó, como mínimo, a los cuartos de final en Melbourne Park, donde se proclamó campeón en 2009 y disputó otras cuatro finales desde entonces.

"Sin duda, mi mejor partido en el torneo hasta la fecha, algo muy positivo. Super feliz", dijo Nadal. "Lo siento por Pablo, es un buen amigo mío. (Pero) para mí, es una gran noticia que estoy en octavos de final".

Contra Carreño Busta, tuvo 42 puntos ganadores y apenas siete errores no forzados. No tuvo puntos de break en contra y no cometió dobles faltas.

Gael Monfils, 10 preclasificado, avanzó tras deshacerse de Ernests Gulbis, 256to del mundo, por 7-6 (2), 6-4, 6-3 y ahora se enfrentará a Dominic Thiem, 5to cabeza de serie, quien se deshizo del estadounidense Taylor Fritz 6-2, 6-4, 6-7 (5), 6-4. Además, Andrey Rublev pasó a octavos al superar a David Goffin.

En el cuadro femenino, la campeona de Wimbledon Simona Halep y Angelique Kerber, con tres majors en su haber, rompieron la tendencia y mantienen sus opciones de triunfo. Ambas dijeron que habían aprendido a mantener la cabeza baja cuando los grandes nombres abandonan un torneo pronto.

Kerber se deshizo de Camila Giorgi por 6-2, 6-7 (4), 6-3 y se verá las caras con Pavlyuchenkova, que fue campeona junior hace 12 años.

Bencic, semifinalista del Abierto de Estados Unidos en septiembre, cayó en apenas 49 minutos por 6-0, 6-1 ante Anett Kontaveit, 29va clasificada, que luchará por un boleto a los cuartos de final con Iga Swiatek, una polaca que ocupa el puesto 59 del ranking WTA y venció a Donna Vekic (19na cabeza de serie) 7-5, 6-3.

En otros resultados, la novena cabeza de serie Kiki Bertens llegó por primera vez a la cuarta ronda del Abierto de Australia. Bertens cerró la tercera ronda femenina en Melbourne Park venciendo a Zarina Diyas por 6-2, 7-6 (3). El próximo partido de Bertens será contra la bicampeona Garbiñe Muguruza.

Momentos antes, Muguruza derrotó a la quinta cabeza de serie Elina Svitolina por 6-1 y 6-2 para llegar a la cuarta ronda del Abierto.

Alexander Zverev regresó a la cuarta ronda del Abierto de Australia después de vencer a Fernando Verdasco, de 36 años, por 6-2, 6-2, 6-4, y esto significó otros 10.000 dólares para las labores de socorro contra los incendios forestales en Australia.

El triple campeón Stan Wawrinka pasó a la cuarta ronda en Melbourne Park después de que el estadounidense John Isner, 19º cabeza de serie, dejara de jugar en el segundo set. Wawrinka lideraba 6-4, 4-1 cuando Isner fue visitado por un entrenador en un cambio y luego se retiró del partido.