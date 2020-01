Siboldi se juega la permanencia con Cruz Azul

En el torneo Clausura 2018, Robert Dante Siboldi vivió quizá el mejor momento en su carrera como entrenador al consagrar campeón a Santos. Ese mismo equipo podría provocarle uno de los más amargos al timonel uruguayo si este fin de semana vence a su Cruz Azul.

Al mando de la Máquina desde apenas septiembre del año pasado, Siboldi tiene al club capitalino en el fondo de la clasificación luego de derrotas ante Atlas y Atlético de San Luis que han provocado el malestar de los seguidores celestes. El fastidio se acentúa por la sequía de títulos de Cruz Azul en la máxima división del fútbol mexicano, remontándose al torneo Invierno 97.

Siboldi, quien renunció al cargo en Santos por problemas personales con uno de sus asistentes y un jugador, sabe que se tambalea en la cuerda floja y lo que está en juego el sábado en la cancha del estadio Azteca.

No estoy de vacaciones, estoy haciendo mi trabajo porque amo esta institución que es donde me formé como entrenador, dijo Siboldi. Aquí es mi casa, entonces si yo soy el problema doy un paso de costado, lo tengo claro porque no quiero perjudicar a la institución.

No es una situación extraña para Siboldi. También renunció en su último puesto con Veracruz, cuando sintió que no podría ayudarlos a eludir el descenso.

En la última semana, Cruz Azul negó conversaciones con el brasileño Luiz Felipe Scolari y con el argentino Jorge Sampaoli como posibles sustitutos del uruguayo.

No sólo hay presión de la gente, sé que parte de la prensa quiere que salga, por eso necesitamos resultados, para tener credibilidad, señaló Siboldi.

Santos viene de imponerse a León y con tres puntos se ubica noveno de la tabla.

Tras dos fechas, el torneo es comandado por Chivas, Pumas y San Luis, con cuatro puntos cada uno.

El renovado Guadalajara, que a media semana fue sorprendido por Sinaloa en los octavos de final de la Copa MX, procurará extender su buen inicio cuando reciba a Toluca el sábado.

Chivas no pierde en casa ante Toluca desde el 15 de noviembre de 2012.

Pumas parece tener una misión más complicada porque el domingo recibirá al campeón Monterrey que inició el torneo con un empate en casa ante Puebla y viajará a la capital en pos de su primer triunfo.

Los universitarios buscan su mejor inicio de torneo desde el Apertura 2017, cuando acumularon siete puntos luego de tres fechas.

Monterrey tiene un partido pendiente por la primera fecha. Los Rayados pospusieron ese encuentro para dar descanso a sus jugadores tras disputar la final el 29 de diciembre.

La tercera fecha se pondrá en marcha el viernes, cuando Puebla recibe al Querétaro y la visita del América a Tijuana.

Las íguilas saldrán a encadenar triunfos a pesar de que aún tienen a varios jugadores ausentes, algunos por lesión y otros que disputan el Preolímpico sudamericano. Además, la dirigencia no ha realizado fichajes para reemplazar la salida del argentino Guido Rodríguez al Betis de España.

América, que al igual que Monterrey pospuso su primer encuentro, tiene tres puntos y se ubica en el octavo puesto de la tabla.

Tijuana tiene la misma cosecha y es 12do por una peor diferencia de goles.

En otros encuentros: Tigres-Atlas, León-Pachuca, Necaxa-San Luis y Ciudad Juárez-Morelia.