Argentino Dinenno llega a México para fichar con Pumas

El delantero argentino Juan Ignacio Dinenno llegó el miércoles a México para cumplir con las pruebas médicas y firmar su contrato con Pumas.

Dinenno es el último refuerzo de Pumas para el torneo Clausura. El jugador de 25 años debutó con Racing en su país y se suma a los universitarios procedente del Deportivo Cali, donde pasó el último año de su carrera.

Pumas no reveló los datos económicos de la transferencia, pero medios colombianos afirman que rondó los 4,2 millones de dólares.

Seguramente será un gran desafío y ese es uno de los motivos por los que me animé a venir; es lo que más me sedujo, dijo el jugador a su llegada a la capital. Quiero competir contra los mejores. Eso te motiva y enciende esa llama interior que tengo. Estoy ilusionado y con muchas ganas de acoplarme al equipo.

Dinenno es el séptimo fichaje de los universitarios para el Clausura, que va para su tercera fecha. Los otros son Jerónimo Rodríguez, el estadounidense Sebastián Saucedo, el argentino Favio ílvarez, Alejandro Mayorga, Johan Vásquez y Leonel López.

Pumas es dirigido por el entrenador español Míchel González, en su segundo torneo al frente del equipo.

Es un jugador con calidad, en todas las competiciones en las que ha estado tiene un promedio de 20 goles y esperemos que no sea una excepción el torneo mexicano, dijo Míchel sobre su nuevo jugador. Es un buen jugador que me ayudará a lograr lo que pretendemos como tener alternativas de todo tipo para no siempre jugar con una formación sino ir buscando sistemas.

Pumas enfrenta a Santos el miércoles por los octavos de final de la Copa MX y el fin de semana recibe al campeón Monterrey en el Clausura.