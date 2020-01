Djokovic, Federer y Osaka inician con victorias en Australia

Novak Djokovic y Naomi Osaka iniciaron su defensa del título del Abierto de Australia con victorias en la primera ronda el lunes, al igual que Roger Federer, tercer preclasificado, la local Ash Barty, primera cabeza de serie, y la danesa Caroline Wozniacki, quien juega el último torneo de su carrera.

Djokovic, que el año pasado derrotó en la final en Melbourne Park al español Rafael Nadal en tres sets, venció 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1 al alemán Jan-Lennard Struff. Es la primera vez que el serbio pierde un set en una ronda inicial de este torneo en 14 años.

De hecho me gustan las primeras rondas difíciles, particularmente en Grand Slams, declaró Djokovic luego de superar al alemán y 37mo del ranking mundial. Porque me hace seguir adelante. Me obliga a estar alerta desde el inicio, a mantenerme en mi máximo nivel. Y pienso que lo estuve.

La última vez que Djokovic había cedido un set en una primera ronda del Abierto de Australia fue en 2006, una derrota ante Paul Goldstein. Desde entonces, el 16 veces campeón de Grand Slam había hilvanado 13 triunfos en la jornada inicial de este torneo que se juega sobre cancha dura. Sumando los primeros dos sets frente a Struff, la racha terminó en 41.

Federer ganó sin complicaciones por 6-3, 6-2 y 6-2 a Steve Johnson en su primer torneo del año, y el suizo de 38 años se dijo satisfecho con la estrategia tras tomarse unas vacaciones y entrenar con intensidad fuera de temporada. Su marca en partidos de primera ronda es de 21-0 en Melbourne, donde ha ganado seis de sus 20 títulos de Grand Slam _la mayor cantidad en la historia en sencillos del tenis masculino.

Por su parte, Barty tuvo que remontar ante su público luego de perder el primer set en una victoria de 5-7, 6-1, 6-1 sobre la ucraniana Lesia Tsurenko.

Osaka, tercera preclasificada, dedicó su triunfo a su padre Leonard Francois, quien se hallaba entre el público para ver cómo la defensora del título completaba los últimos cuatro games tras perder el servicio una sola vez y se imponía por 6-2 y 6-4 a la checa Marie Bouzkova.

La japonesa conquistó dos torneos major seguidos, el US Open de 2018 y el Abierto de Australia del año pasado.

Mientras que Wozniacki, que en 2018 alzó el título del Abierto de Australia, doblegó 6-1, 6-3 a la estadounidense Kristie Ahn. A sus 29 años, la danesa anunció que pondrá fin a su carrera después de este torneo.

En resultados de la rama masculina, Guido Pella, 22do preclasificado, venció 6-3, 7-5, 6-4 al local John-Patrick Smith. Otro argentino, Juan Ignacio Londero, ha quedado fuera al caer en la ronda inicial 4-6, 6-2, 6-0, 6-4 ante el búlgaro Grigor Dimitrov (18).

También ganó el griego Stefanos Tsitsipas, sexto preclasificado y semifinalista de 2019, al igual que el estadounidense Sam Querrey y el italiano Matteo Berrettini.

Nadal, actual número uno del mundo y primera cabeza de serie para el primer torneo Grand Slam de la temporada, iniciará su participación el martes ante el boliviano Hugo Dellien, 72do del ranking.

Serena Williams arrancó su campaña para lograr su primer major desde que fue madre derrotando 6-0 y 6-3 a Anastasia Potapova, de apenas 18 años. Williams, 20 años mayor que la rusa, ha ganado el Abierto de Australia en siete ocasiones y aspira a igualar el récord equivalente a 24 títulos individuales del Grand Slam. No ha aumentado su palmarés de grandes premios desde su victoria de 2017 en el torneo australiano. La semana pasada ganó el título en Auckland, Nueva Zelanda, el primero desde el australiano hace tres años.

Su compatriota y excampeona del US Open, Sloane Stephens, fue eliminada por la china Zhang Shuai 2-6, 7-5, 6-2.

Por su parte, la bicampeona de Wimbledon Petra Kvitova, que el año pasado perdió la final australiana ante Osaka, ganó 6-1 y 6-0 a Katerina Siniakova en un duelo entre jugadoras checas.

Cori Gauff, de 15 años, eliminó a Venus Williams, de 39, con 7-6 (5), 6-3 en un partido entre la jugadora más joven y la de mayor edad que participan en el torneo.

Entre las preclasificadas que avanzaron a la segunda ronda destacaron la croata Petra Martic (13) y Sofia Kenin (14). Martic se impuso 6-3 y 6-0 a Christina McHale y Kenin derrotó a la italiana Martina Trevisan por 6-2 y 6-4.