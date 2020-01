Bayern aplasta 4-0 a Hertha en la Bundesliga

Jí¼rgen Klinsmann sufrió un infeliz reencuentro con Bayern Múnich el domingo, cuando su ex protegido Thomas Mí¼ller inició una paliza de 4-0 sobre su Hertha Berlin.

Fue bueno verle de nuevo, pero por supuesto mejor aún ganar, dijo Mí¼ller tras la victoria, que levantó al Bayer al segundo puesto, cuatro puntos debajo de Leipzig.

Klinsmann le dio a Mí¼ller la primera de sus 336 actuaciones en la Bundesliga cuando trajo al entonces jugador de 18 años como suplente para los últimos 10 minutos de un empate con Hamburgo en el primer día de la campaña 2008-2009. Klinsman fue despedido en abril del 2009, al disiparse las esperanzas de título.

Pro Mí¼eller solamente tiene buenos recuerdos de su mentor, que dirigió más adelante la selección de Estados Unidos.

Tengo una relación especial con Jí¼rgen Klinsmann. Él me hizo profesional. Aún tengo el mensaje de cuando me convocó para comenzar a entrenar con los profesionales, dijo Mí¼eller. Él me dio la oportunidad de ganarme mis espuelas. Me lanzó al ruedo. Fue mi primer técnico.

Pero Klinsmann, que jugó para Bayern de 1995 a 1997 y dirigió Alemania en la Copa del Mundo del 2006, solamente pudo limitarse a mirar mientras su equipo era totalmente dominado en la segunda mitad.

Hertha mostró poca iniciativa al ataque y pagó finalmente el precio por plantarse a la defensa cuando Mí¼ller disparó a quemarropa a los 60 minutos.

Los visitantes pensaron que tenían otro gol, pero el gol de Robert Lewandowski fue anulado cuando el VAR determinó que había cabeceado el balón de las manos de Junes Jarstein.

Lewandowski finalmente tuvo su gol, con un penal a los 72 luego de una falta de Lukas Klí¼nter sobre Leon Goretzka.

Thiago Alcí¢ntara añadió el tercero tres minutos más tarde con un brillante disparo libre luego de un pase filtrado de Goretzka e Ivan Perisic cabeceó a los 84 minutos para sellar el resultado.

Bayern había estado sin los defensores Niklas Sí¼le, Lucas Hernández y Javi Martínez por lesiones, con el delantero Kingsley Coman también fuera de acción y el mediocampista Joshua Kimmich suspendido. El adolescente canadiense Alphonso Davies fue titular por 10mo partido consecutivo.

También el domingo, Bayer Leverkusen venció 4-1 al colista Paderborn y se trepó al sexto.