Entre rumores, Xavi habla del ˜sueño™ de entrenar al Barí§a

El empleo de Ernesto Valverde como técnico del Barcelona parece en duda, luego que su club se reunió con Xavi Hernández, en medio de crecientes conjeturas de que el ex mediocampista podría tomar las riendas del club catalán.

Los rumores arreciaron cuando el club Al-Sadd de Qatar, dirigido por Xavi, reveló que el Barcelona estaba negociando con el incipiente estratega.

Hay negociaciones entre Xavi y el Barcelona ahora, y le deseamos éxito adonde decida ir, dijo el director deportivo de Al-Sadd, Muhammad Ghulam Al Balushi, en declaraciones al canal qatarí de televisión Alkass.

Xavi dijo que se había reunido el viernes en Doha con el director deportivo del Barcelona, Eric Abidal, pero no reveló la índole del encuentro. Aseguró que está comprometido por ahora con seguir dirigiendo a Al-Sadd.

No puedo esconder que mi sueño es entrenar al Barcelona. Lo he dicho muchas veces, en muchas entrevistas, manifestó Xavi el sábado, después de que su equipo goleó 4-1 a Al-Rayyan en las semifinales de la Copa de Qatar. Todo el mundo lo sabe, soy hincha del Barcelona, está en mi corazón y sí es uno de mis sueños, pero estoy enfocado en Al-Sadd.

Abidal es mi amigo. Me he reunido muchas veces con él. No puedo cambiar nada. Respeto al Barcelona, respeto a Valverde y respeto mi contrato. Estoy haciendo aquí mi trabajo. He estafo focalizado en la semifinal y ahora pienso en la final. Estoy muy contento con ello y con entrenar al Al-Sadd.

El Barcelona no ha emitido comentarios sobre la reunión.

Xavi, de 39 años, dejó el Barí§a en 2015, tras 17 celebradas temporadas para unirse como entrenador a Al-Sadd. Miembro de la selección española que ganó el Mundial en 2010, Xavi es uno de los mejores jugadores en la historia del Barcelona, y desde hace tiempo, los seguidores del club consideran que algún día tomará las riendas.

Pero la mayoría de los seguidores barcelonistas esperaba que ese día estuviera más bien distante. Por lo menos, pronosticaban que Xavi seguiría la senda de otros exjugadores del Barí§a, como Pep Guardiola y Luis Enrique, que regresaron como técnicos del equipo de reservas para ganar experiencia, antes de dar el salto y entrenar un plantel repleto de estrellas.

Para algunos medios españoles, Xavi no es el único reemplazo posible. El diario Mundo Deportivo, con sede en Barcelona, informó que Javier García Pimienta podría ser ascendido, al menos como reemplazo temporal. Ronald Koeman, seleccionador de Holanda y exastro del Barí§a, ha sido mencionado con frecuencia como candidato durante años.

Valverde, se ha visto presionado después de que su equipo admitiera el jueves dos goles hacia el final de su partido contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, que perdió por 3-2.