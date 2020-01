Indios más confiados en que Lindor seguirá

La situación de Francisco Lindor con los Indios de Cleveland se ha aclarado ligeramente.

El presidente del equipo Chris Antonetti dijo el miércoles que está más confiado en que el torpedero boricua estará en la alineación de Cleveland al inicio de la temporada, después de que los Indios no recibieron ninguna oferta satisfactoria de canje en las últimas semanas.

Antonetti no especificó qué les han ofrecido por Lindor, elegido cuatro veces al juego de Estrellas y uno de los jugadores más completos de las Grandes Ligas. El boricua tiene contrato hasta la temporada 2021, pero los Indios no han podido llegar a un acuerdo para extender el acuerdo. Parece baja la probabilidad de que vuelva a firmar con el equipo.

De acuerdo con Antonetti, Lindor estará con el equipo un poco más.

Tengo todas las expectativas de que Francisco será nuestro shortstop en el día inaugural, dijo Antonetti en conferencia telefónica. Estoy más confiado hoy, mientras se acerca la próxima temporada, pero eso es lo que esperamos.

El incierto futuro de Lindor con los Indios parecía una burbuja a punto de estallar. El campocorto de 26 años se convirtió en la imagen de la franquicia, un jugador único que vende entradas, hace carreras y es un mago con sus actuaciones defensivas.

El equipo sabe que entre más tiempo mantenga a Lindor, será más difícil encontrar un paquete de canjes de calidad a cambio.

Cleveland ganó 93 juegos la temporada pasada y quedó fuera de la postemporada por poco. Los Indios esperan estar otra vez en la lucha por los playoffs este año _si Lindor está en el equipo.

Lindor tiene un promedio de bateo de .284, con 32 jonrones, 74 carreras impulsadas y 22 robos la temporada pasada, bateando como primero en el orden.

No creo que sea constructivo hablar de cosas específicas de cada pelotero, de qué conversaciones de canjes hemos tenido o no, dijo Antonetti, quien se mantuvo consistente con el mensaje que ha dado por meses. No creo que sea justo para el jugador y no creo que sea constructivo en el diálogo con otros equipos.