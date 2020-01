Leonel López ficha con Pumas

Tras pasar seis meses con el América, el volante de contención Leonel López fue adquirido por Pumas para el torneo Clausura 2020, informó el equipo universitario el miércoles.

López, de 25 años, es el sexto refuerzo del equipo universitario para el torneo que arranca el fin de semana. Los otros son Jerónimo Rodríguez (Oviedo), el estadounidense Sebastián Saucedo (Real Salt Lake), el argentino Favio ílvarez (LA Galaxy), Alejandro Mayorga (Chivas) y Johan Vázquez (Monterrey).

La llegada de estos refuerzos genera una competencia interna, que es lo que buscamos, dijo el director deportivo de Pumas Jesús Ramírez. Esperamos que puedan adaptarse a la filosofía y la forma de juego que nosotros tenemos".

Pumas no reveló los detalles del fichaje de López, quien jugó a préstamo con las íguilas en el Apertura 2019.

El volante vestirá su cuarta camiseta en la máxima categoría. Antes jugó con León, Toluca y América.

Es una revancha y es mi última oportunidad para despuntar, dijo López. Mentalmente me siento fuerte, he pasado por muchas etapas de altibajos, pero ahora me siento fuerte para afrontar este nuevo reto".

Los universitarios serán dirigidos por segundo torneo por el español Míchel González.

El año pasado este club compitió y lo hizo en un torneo en el que hicimos debutar a varios jugadores que hoy son del primer equipo, ahora intentaremos algo parecido pero mejorado, dijo Míchel. Con estos jugadores lograremos darle ese equilibrio al equipo, no estamos renunciando a formar jóvenes, al contrario, generamos competencia y hoy se combina el ADN de Pumas con lo que queremos en el futuro.

Pumas, uno de los cuatro equipos más populares del país, no pudo clasificarse a la liguilla en el torneo anterior, y no se corona desde el Clausura 2011.