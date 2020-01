Watt vuelve con Texans, en duelo de playoffs ante Bills

J.J. Watt era un novato en los playoffs de 2011, cuando su actuación espectacular ante los Bengals de Cincinnati llevó a los Texans de Houston hacia la primera victoria en postemporada en la historia de la franquicia.

La atención girará de nuevo en torno de Watt el sábado, cuando vuelva al terreno, poco más de dos meses después de someterse a una cirugía para reparar un desgarro en un músculo pectoral. Y aparecerá nada menos que en un encuentro de primera ronda de postemporada, en que Houston recibe a los Bills de Buffalo.

Watt tuvo una buena campaña de debut en la NFL, pero era poco conocido en el nivel nacional cuando disputó aquel encuentro de playoffs frente a Cincinnati. El marcador estaba empatado 10-10 en el segundo cuarto, cuando Watt desvió un pase de Andy Dalton y lo atrapó.

Devolvió 29 yardas esa intercepción para un touchdown que dio a los Texans la ventaja en definitiva. El defensive end contribuyó también con cuatro tackleadas, una captura de mariscal de campo y un golpe a Dalton.

Houston se impuso por 31-10.

Esta semana, Watt recordó aquel duelo, y dijo que eran increíbles la energía y ambiente en el estadio.

Como un chico que ha estado acá por nueve años, trato de apoderarme de esa sensación y aumentarla, dijo. No es que no hayamos tenido algo así desde entonces, pero había algo mágico en aquel partido, y yo quiero crear de nuevo esa magia. La única forma de hacerlo es ganando. No hay una receta especial. Sólo hay que ganar.

Ausente desde octubre, se desconoce si Wattt podrá causar algún impacto en el partido. Sin embargo, el entrenador Bill O™Brien comentó el jueves que Watt jugará un poco, lo que debería ayudar a que los Texans presionen al quarterback contrario.

En ese rubro, la defensiva de Houston fue 26ta en la NFL, con apenas 31 capturas.

Watt y los Texans enfrentarán a un ataque encabezado por Josh Allen, quien debutará en playoffs luego de concluir la campaña regular con 3.089 yardas por pase y 20 envíos de anotación, así como 510 yardas y nueve touchdowns por tierra.

Esto sigue siendo fútbol americano, las dimensiones del terreno son las mismas. Tenemos las mismas jugadas que hemos tenido en todo el año, recalcó Allen. No trataremos de hacer algo distinto... Tenemos que salir a ejecutar las jugadas.

El periodista de la AP, John Wawrow, contribuyó con este despacho.