NBA: Muere excomisionado David Stern a los 77 años

David Stern, el abogado amante de baloncesto que llevó a la NBA a recorrer el mundo durante 30 años como el comisionado que más años estuvo en el cargo y supervisó su crecimiento en una potencia global, falleció el miércoles. Tenía 77 años.

Stern sufrió una hemorragia cerebral el 12 de diciembre y fue sometido a una cirugía de emergencia. La Liga informó que falleció rodeado de su esposa, Dianne y su familia.

La comunidad del baloncesto está desconsolada, dijo la Asociación de Jugadores de la NBA. David Stern se ganó y mereció estar incluido en nuestra tierra de gigantes.

Stern estuvo involucrado con la NBA durante cerca de dos décadas antes de convertirse en el cuarto comisionado el primero de febrero de 1984. Al momento que dejó el puesto en 2014 la liga, que batalló para mantenerse en pie antes de él, había crecido a una industria de 5.000 millones de dólares anuales, quizá el deporte más popular después del fútbol.

Debido a David, la NBA es realmente una marca global _haciéndolo no sólo uno de los mejores comisionados de todos los tiempos, sino uno de los más influyentes líderes empresariales de su generación, comentó Adam Silver, quien los sucedió como comisionado. Por 22 años tuve un asiento en la cancha para ver a David en acción. Fue mentor y uno de mis más grandes amigos.

Sin David Stern la NBA no sería lo que es hoy. Guio a la liga durante tiempos turbulentos y la hizo crecer para que se convirtiera en fenómeno internacional creando oportunidades que pocos imaginaban serían posibles. Su visión y liderazgo me dieron el escenario internacional que me permitió triunfar. David sentía un profundo amor por el baloncesto y pedía lo mejor de quienes lo rodeaban _y yo lo admiraba por eso, comentó el exjugador y dueño de los Hornets de Charlotte, Michael Jordan.

Stern supervisó la llegada de siete nuevas franquicias, la creación de la WNBA (femenil) y la Liga de Desarrollo de la NBA, ahora G League.

Fue abogado externo de la liga de 1966 a 1978 y pasó dos años como abogado general. Después de ser el vicepresidente ejecutivo de negocios y cuestiones jurídicas de 1980-84 reemplazó a Larry O´Brien como comisionado.

Con Stern, la NBA disputó cerca de 150 juegos internacionales y los encuentros fueron televisados a más de 200 países y territorios. El Juego de Estrellas de 2010 atrajo a cerca de 108.000 aficionados al estadio de los Cowboys de Dallas, cifra récord para un partido de baloncesto.

David Joel Stern nació el 22 de septiembre de 1942 en Nueva York. Graduado de la Universidad de Rutgers y de la escuela de leyes de Columbia, se dedicó al servicio público, estableciendo el programa NBA Cares en 2005 con el que llegaron a donar más de 100 millones de dólares a la caridad en cinco años. Fue incluido en el Naismith Memorial del Salón de la Fama en 2014.

David Stern fue alguien que hizo historia. Cuando anuncié en 1991 que yo era portador de VIH la gente creía que podía contagiarse del virus por tocar mi mano. Cuando David me permitió disputar el Juego de Estrellas de 1992 en Orlando y después formar parte del Dream Team olímpico, cambiamos al mundo, dijo el exjugador Magic Johnson.