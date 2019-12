Steelers: Tomlin espera regresar a la normalidad en 2020

La temporada 2019 de los Steelers de Pittsburgh se caracterizó por el caos en la posición de quarterback. El coach Mike Tomlin espera que haya un regreso a la normalidad en 2020.

Tomlin dijo el martes que el equipo anticipa que el veterano Ben Roethlisberger vuelva la próxima temporada después de que jugó apenas seis cuartos de la inconsistente campaña de 8-8 de Pittsburgh debido a una lesión en el codo derecho. Mason Rudolph, quien asumió la titularidad después de que Roethlisberger se lesionara en la semana dos ante Seattle, será el suplente principal a pesar de las irregularidades que lo llevaron a la banca en favor del novato Devlin Pato Hodges.

Rudolph lanzó para 1.763 yardas con 13 touchdowns y nueve intercepciones en 10 juegos _ocho como titular_ pero también tuvo que lidiar con lesiones y controversias. Sufrió una conmoción después de un golpe del safety de Baltimore Earl Thomas en octubre y protagonizó una pelea con el defensive end de Cleveland Myles Garret el 14 de noviembre antes de ser reemplazado por Hodges una semana después ante Cincinnati.

Posteriormente, Rudolph reemplazó a Hodges ante los Jets de Nueva York el 22 de diciembre, pero abandonó el juego con una lesión en el hombro derecho.

Me siento cómodo con Mason Rudolph, dijo Tomlin. Me siento decepcionado de que haya perdido tanto tiempo. Las lesiones son parte del juego. Tuvo oportunidad de crecer y crecer de muchas formas y ganar experiencia. Se ausentó por lesiones y rendimiento y así, pero me siento cómodo con Mason Rudolph.

Tomlin admitió que los Steelers están abiertos a la posibilidad de sumar a un quarterback de mayor experiencia para la próxima temporada. Tanto Rudolph como Hodges tuvieron problemas para proteger el balón, al sumar 17 intercepciones y nueve fumbles, una de las mayores razones por las qué Pittsburgh terminó el calendario con tres derrotas consecutivas y fuera de los playoffs por segundo año en fila

Roethlisberger publicó en Twitter en Navidad que volverá para una 17ma temporada, pero aún se desconoce cuándo podrá comenzar a lanzar. Tomlin indicó que el pasador será evaluado alrededor del 1 de febrero y el equipo tendrá entonces una mejor idea sobre su rehabilitación.